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小摩CEO警告經濟颶風將來襲 美副財長說強勁需求阻衰退

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙警告經濟颶風將來襲。路透
摩根大通執行長戴蒙警告經濟颶風將來襲。路透

財經網站CNBC報導，摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）周三在紐約參加一場金融會議時表示，該銀行正準備迎接即將來襲的「經濟颶風」，建議投資人也防患未然。但美國財政部副部長Wally Adeyemo同日受訪時指出，美國的需求強勁有助避開衰退。

戴蒙說：「我曾說有暴風雲層，現在要改變說法⋯⋯這是一場颶風」。他補充說明，儘管目前情況似乎還「不錯」，但沒人知道這是「小型風暴」或10年前造成嚴重傷亡和災損的「超級珊迪」。

戴蒙告訴一屋子分析師和投資人：「你最好做好準備，摩根大通做了準備，我們的資產負債表會非常保守。」

通膨可能正在緩解的樂觀情緒，使美股市從最近幾周的急劇下跌中反彈，但戴蒙似乎讓觸底的希望變成泡影。他說，「現在天氣晴朗，一切都很好，人人都以為美國聯準會能處理問題。但颶風就在外面，就在路上，向我們襲來。」

戴蒙擔心兩大因素：首先，聯準會已暗示要扭轉緊急購債方案，並縮減資產負債表。所謂的量化緊縮（QT）從本月開始，縮減債劵持有量950億美元。他說：「我們沒有過這樣的QT，你看到的可以寫上50年歷史教科書。」量化寬鬆有幾個面向事與願違，他稱之為「重大錯誤」，所以央行「別無選擇，系統裡有太多流動性，他們必須消除一些以阻止投機、壓低房價和類似的事」。

其次，他擔心俄烏戰爭及其對大宗商品的影響，包括糧食和燃料。他說：「戰事惡化，出現意想不到的後果。我們沒有採取適當行動，保護歐洲免於短期油價的影響。」

上周，在摩根大通舉行的法說會上，戴蒙將他的憂慮稱為可能消散的「暴風烏雲」。但他的擔憂似乎在此後加深。

他說，因應2008年金融危機時，央行、商業銀行和外匯交易公司是美國債券的三大買家，但這次沒人有餘力或意願吸收那麼多的美債，「這是全球資金流動產生的巨變，我不知道會產生何種影響，但我至少為巨大波動做好準備」。戴蒙指出，擁有「強固的資產負債表」和保守的會計作為是銀行在經濟低迷期的最佳保障。

儘管外界對美國經濟前景愈來愈悲觀，但同日，美國財政部副部長Wally Adeyemo接受MSNBC電視台採訪時指出，持續強勁的需求將幫助美國經濟免於衰退。他說：「與企業執行長交流時，他們明確表示產品和服務的需求仍然強勁，這也是小企業主告訴我的情況。」

他認為，美國總統拜登的「美國救助計畫」和基建計畫等一籃子措施促進了投資，能繼續為經濟注入需求。

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