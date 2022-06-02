美股續跌、費半跌逾1% 市場仍憂通膨與升息

美股三大指數周三（1日）續跌，跌幅均小於1%，但費城半導體指數較弱勢，收跌1.6%。投資人認為最新經濟數據不足以打動聯準會（Fed）調整激進的升息計畫。

道瓊工業指數跌176.89點，或0.54%，收報32,813.23點，標普500指數跌30.92點，或0.75%，收在4,101.23點，那斯達克指數跌86.93點，或0.72%，收報11,994.46點。

費城半導體指數跌挫49.66點，跌幅1.60%，收3,049.03點。

在標普500指數11大類股中，僅能源股上揚，漲幅達1.8%，受油價走高帶動，其他類股均跌逾1%。

美國4月職缺數減少，但仍位於相當高的水準，意味隨著企業持續積極招募員工，工資將繼續上漲，將導致通膨在一段時間內居高不下。

另一項數據顯示，由於商品需求依然強勁，美國5月製造業活動回升的速度比預期更快，緩解投資人對經濟即將陷入衰退的憂慮。

投資人也持續關注幾位Fed官員1日的談話。Fed褐皮書顯示，從4月到5月底，美國聯準銀行所在的多數地區，其經濟都以溫和或適度的速度成長，有初步跡象顯示，Fed抑制需求的行動開始見效。

不過，策略師預估，市場將大致呈現平盤波動走勢，直到通膨達到投資人可以真正押注升息暫停的程度。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan說：「除非通膨持續下降，否則我們不能把暫停升息列入考量。」他將密切關注預計3日出爐的5月就業報告，和預計下周公布的通膨數據。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini說：「在今天發布的數據中，沒有任何資訊可能使Fed在升息行動中不那麼激進或動搖鷹派立場。」

舊金山聯準銀行總裁戴利表示，在Fed與高通膨作鬥爭之際，她預計未來幾次會議都將升2碼，將利率盡快調升至2.5%，這與Fed理事沃勒30日發表的看法一致。

摩根大通執行長迪蒙將美國經濟面臨的挑戰，描述為直撲市場而來的「颶風」，敦促Fed採取強而有力的措施，避免讓美國經濟步入衰退。

Fed政策前景不明、俄烏戰爭以及中國大陸實施封控造成的長期供應鏈問題，這三大因素已重創股市。

美國10年期公債殖利率攀升至2.92%，寫下兩周以來最高水準。

臉書營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）發文表示，她將卸下營運長職務，這項消息拖累Meta收盤大跌2.6%。

商用軟體供應商Salesforce股價攀揚近10%，受惠於稍早調高全年獲利預估，表示並未看見經濟環境帶來的任何實質影響。

內衣品牌維多利亞的秘密大漲近9%，受惠於第1季獲利優於預期，主要因成本下降。