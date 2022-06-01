討債傳奇人物紐曼：新興市場債務違約潮來了！

財經網站MarketWatch報導，提起紐曼（Jay Newman）這號人物，在避險基金界可是出了名的新興市場傳奇。他在任職Elliott Management期間，曾主導一波漫長但最後成功的討債運動，向阿根廷政府討回大約24億美元原本拖欠不還的債務，期間還曾扣押一艘滿載水手的阿國軍艦。

如今，紐曼預言，新一波新興市場債務瘟疫將蔓延全球。

紐曼在倫敦金融時報（FT）發表評論說：「我們正瀕臨一波新興市場債務違約疫情流行，其規模和強度將可與1980年代的債務危機相提並論。」他寫道：「西方國家央行紛紛提高利率、新冠肺炎疫情大流行的後遺症、俄烏戰爭經濟衝擊引發的糧食和燃料價格暴漲、政府管理不善和貪腐，都是助長因素。」

今年來，iShares摩根大通新興市場美元債券ETF（代號EMB）已下跌16%。

紐曼在評論中指出，這次新興市場債務風暴來勢洶洶，但與往年不同點在於中國大陸在放貸方面扮演的角色。

紐曼形容，中國大陸設下了「債務陷阱」（debt trap），等待在世界各地攫取重要資產。他說：「可以想見，一旦斯里蘭卡發現自己無法履行債務，中國就會觸動陷阱機關，堅持要求償還債務，並提議以進一步讓步和大片土地抵債，或提議提供額外現金協助政治領導階層度過難關。」

紐曼說，國際金融機構（IFIs）、西方國家政府、「呆頭」非政府組織和國際新聞媒體，想必會異口同聲呼籲民間債權人向斯里蘭卡這類債務困頓國提供重整貸款的讓步條件，但「何必那麼做？除非債務人展現改造的意願和能力，除非所有債權人（包括中國和IFIs在內）都同意全盤公開他們主張的權利，並且同意協商以商務條件來解決，否則任何的債務重整都注定會失敗。」

據了解，Elliott並不在斯里蘭卡主要民間債權人名單之列。根據彭博資訊的報導，截至4月止，斯里蘭卡主要民間債權人包括Fidelity Investments、Lord Abbett、T. Rowe Price、Payden & Rygel和SEI Investments。斯里蘭卡政府說，該國350億美元債務的官方投資人包括：亞洲開發銀行（ADB）、中國大陸、日本、世界銀行和印度。