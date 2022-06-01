美股道瓊早盤跌逾百點 市場又開始擔憂美國經濟

美股三大指數1日早盤開高後陷入震盪，道瓊一度漲逾250點，但隨後翻黑，漲幅全數吐出，因市場日益擔憂經濟成長的情形。

道瓊工業指數下跌200點或0.6%，標普500指數跌0.7%，那斯達克綜合指數跌0.4%。費城半導體指數0.2%，台積電ADR上漲0.5%。

CNBC報導，摩根大通執行長戴蒙1日接受訪談時表示，有個「颶風」正襲向美國經濟，「大家最好做好準備」。這席話使得市場擔憂經濟情勢的氛圍轉濃。6月1日公布的最新數據顯示，美國4月大幅減少45.5萬個職缺。

美股開盤時上漲，主要是受到企業財報的提振。雲端軟體巨擘Salesforce早盤大漲逾10%，因第1季業績表優於預期，並調高全球調整後的獲利展望，該公司還宣稱，儘管總體經濟情勢不明，但對該公司營運並不會造成任何實質衝擊。ServiceNow、Adobeu等其他軟體公司也都上漲。

聖路易聯邦準備銀行總裁James Bullard和紐約聯邦準備銀行總裁John Williams 1日稍晚將發表談話，投資人也將從中尋找有關聯準會（Fed）緊縮貨幣政策時程的蛛絲馬跡。

6月的第一天也標誌著Fed計劃縮表的開始；Fed的資產負債表規模在疫情期間大幅膨脹，逼近9兆美元。