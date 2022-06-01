快訊

獨／確診者狂咳抽痰 醫院主管要隔壁床家屬「躲去廁所」

日經：蘋果將部分iPad產能從中國轉移至越南

集微網／ 集微網

圖源：日經亞洲評論

集微網消息，據業內消息人士透露，在上海及其周邊地區的嚴格疫情封鎖導致供應鏈中斷數月後，蘋果公司首次將部分iPad生產遷出中國並將其轉移到越南

據《日經亞洲評論》報道，消息人士稱，蘋果還要求印刷電路板、機械和電子零件等零部件供應商增加庫存，以防止未來出現短缺和供應障礙。

消息人士稱，中國的比亞迪電子是領先的iPad組裝商之一，已幫助蘋果在越南建立生產線，並可能很快開始在越南生產少量標志性平板電腦。

據了解，蘋果長期以來一直考慮在中國以外製造一些iPad ，但幾個月後越南新冠確診病例的突然激增使得該計劃推遲。

該報道指出，iPad 將成為繼 AirPods耳機之後，在東南亞國家製造的第二大蘋果產品線。此擧不僅突顯了蘋果不斷努力使其供應鏈多樣化，還突顯了越南對蘋果日益增長的重要性。

（校對/Yuki）

越南 疫情 上海

延伸閱讀

「只要靠近嗶一下」 這2品牌車款將支援iPhone數位車鑰匙

老公回家不說話、誇鄰居老婆漂亮 越南國會議員：都算是家暴

中國大陸防疫封鎖 富士康：影響沒有想像中嚴重

蘋果傳首度將部分iPad產能 由中國大陸移往越南

相關新聞

馬斯克下最後通牒：要不回辦公室工作 要不滾出特斯拉

全球首富馬斯克似乎已受夠了居家辦公模式。他1日在推特上表達他對回歸辦公室工作的想法，方式是透過詳細說明一封顯然已寄給特斯...

日經：蘋果將部分iPad產能從中國轉移至越南

集微網消息，據業內消息人士透露，在上海及其周邊地區的嚴格疫情封鎖導致供應鏈中斷數月後，蘋果公司首次將部分iPad生產遷出中國並將其轉移到越南。

國際租金喊漲 學者籲改建辦公空間

租金漲上天！國際疫情趨緩，居家辦公的狀況也開始減少，導致租屋供不應求；同時，通貨膨脹推升房價，以致購屋族持續留在租屋市場，促成租金飛漲的狀況。經濟學家表示...

擺脫俄國進口天然氣 德國重金買巨船挑戰超級任務

去年12月，就任德國副總理兼經濟部長不到幾天，哈貝克（Robert Habeck）就下令最資深官員詳細評估國家對俄國能源的依賴，得到的答案令他震驚。哈貝克說，德國高度仰賴俄國能源為車輛和工廠提供動力、為家庭供暖，而且沒有任何應急計畫來確保其他供應方，沒有可行辦法能取代俄國能源進口。

大馬「雞荒」禁出口 新加坡人憂海南雞飯得漲價

原物料價格上漲導致馬來西亞雞肉供應短缺，馬來西亞政府宣布6月起禁止出口活雞，鄰國新加坡連帶受到衝擊，民眾擔心再也吃不到平...

忠貞度完勝比特幣鐵粉 特斯拉愈跌、馬斯克迷愈是力捧

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價走勢從4月開始急轉直下，但散戶不離不棄、死忠力挺的熱情不減反增，從5月來買盤強勁可見一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。