日經：蘋果將部分iPad產能從中國轉移至越南

圖源：日經亞洲評論

集微網消息，據業內消息人士透露，在上海及其周邊地區的嚴格疫情封鎖導致供應鏈中斷數月後，蘋果公司首次將部分iPad生產遷出中國並將其轉移到越南。

據《日經亞洲評論》報道，消息人士稱，蘋果還要求印刷電路板、機械和電子零件等零部件供應商增加庫存，以防止未來出現短缺和供應障礙。

消息人士稱，中國的比亞迪電子是領先的iPad組裝商之一，已幫助蘋果在越南建立生產線，並可能很快開始在越南生產少量標志性平板電腦。

據了解，蘋果長期以來一直考慮在中國以外製造一些iPad ，但幾個月後越南新冠確診病例的突然激增使得該計劃推遲。

該報道指出，iPad 將成為繼 AirPods耳機之後，在東南亞國家製造的第二大蘋果產品線。此擧不僅突顯了蘋果不斷努力使其供應鏈多樣化，還突顯了越南對蘋果日益增長的重要性。

（校對/Yuki）