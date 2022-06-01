馬斯克下最後通牒：要不回辦公室工作 要不滾出特斯拉

全球首富馬斯克似乎已受夠了居家辦公模式。他1日在推特上表達他對回歸辦公室工作的想法，方式是透過詳細說明一封顯然已寄給特斯拉主管的電子郵件。

彭博資訊報導，在一封主旨為「不再接受遠距辦公」的郵件中，馬斯克寫道，「所有希望遠距辦公的員工必須每周『最少』在辦公室工作40小時，否則就是離開特斯拉」。

他並表示，辦公室「必須是特斯拉的主要辦公室，而非與工作職務無關的遙遠分部辦公室，例如明明是佛利蒙工廠的人力資源部門的人員，卻在其他州的辦公室上班」。

雖然馬斯克並未直接證實是否真有這封郵件，但他回應一名網友時卻強烈暗示這封信的真實性。這名網友詢問馬斯克對那些認為通勤上班是過時概念的民眾有何想法，馬斯克說：「他們應該假裝在其他地方工作。」

這並非第一次馬斯克對員工「愛之深責之切」。矽谷新創投資人暨創業家拉博伊斯（Keith Rabois）日前在推特上發了一則馬斯克剛成立公司時的小故事。馬斯克曾警告一群邊排隊買咖啡邊閒晃的SpaceX實習生。

對馬斯克來說，這是對生產力的蔑視。據從馬斯克創立PayPal時就認識他的拉博伊斯說，馬斯克當時威脅那些實習生說，如果再犯就要開除所有實習生，而且現場有裝監視器，公司可以監督他們的行為是否合乎規定。