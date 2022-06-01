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國際租金喊漲 學者籲改建辦公空間

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國際疫情趨緩，居家辦公的狀況也開始減少，導致民眾紛紛回歸都市，租屋供不應求。（網路截圖）
國際疫情趨緩，居家辦公的狀況也開始減少，導致民眾紛紛回歸都市，租屋供不應求。（網路截圖）

租金漲上天！國際疫情趨緩，居家辦公的狀況也開始減少，導致租屋供不應求；同時，通貨膨脹推升房價，以致購屋族持續留在租屋市場，促成租金飛漲的狀況。經濟學家表示，此狀況將導致中低階勞動力被迫離開都市，呼籲將閒置的辦公空間改建為公寓，增加住宅量能。

租金飆漲難遏制

CNN》報導，數據顯示，美國4月份租金中位數飆升到美月1827美元，比去年同期增長16.7%，也攀上歷史新高，部分大都市租金漲幅更加驚人，如邁阿密飆升了超過50%。

然而，此狀況不僅限於美國，全世界都市租金都出現上漲的狀況。《BBC》分析指出，去年因為疫情影響，許多房客因為防疫封城，決定搬去郊區度過疫情，導致去年房租出現下跌的狀況，房東當時紛紛祭出租金減免、免收仲介費等措施，吸引大量原本住在郊區的租客進駐城市。

但隨著國際疫情趨緩，經濟狀況逐漸活絡，居家辦公的狀況也開始減少，民眾紛紛回歸都市，導致房客暴增，一房難求的狀況。經濟學家哈爾就表示，資金價格持續飆升，是因為租屋市場供需失衡所導致的，尤其在房價高漲的狀況下，民眾買不起房子，就大量湧入租屋市場，導致需求高速攀升。

改建辦公室增住房

紐約大學金融學教授喬達就指出，目前租房少、租客多的狀況，將導致那些中低階層的勞動力被排擠，他不僅無法負擔日漸高漲的房租，更可能因此被趕出城市。他擔憂，這場租金危機將導致「只有特權階級才能住在大城市」的狀況。

專家指出，通貨膨脹也是租金推手之一，因為物價飛漲的狀況，也連帶房價邊生，勸退了許多本來打算買房的民眾，導致他們繼續留在租屋市場，而房東也更傾向將房子租給經濟比較穩定的民眾。

就趨勢調查來看，美國租金的漲勢仍難以遏止，但為了幫助更多的租屋族，喬達表示，政府應該祭出更多政策。例如，德國曾祭出「租金天花板」的政策，限制租金上限；或者將所有閒置的辦公空間轉換為住房，增加住房的量能。

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