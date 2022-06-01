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英特爾與越南Vingroup攜手合作 擴大電動車布局

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
英特爾執行長基辛格（見圖）與越南最大企業集團Vingroup敲定一樁交易，將共同研發包含自動駕駛在內的一系列技術，以加速進軍汽車業和擴大越南事業版圖。。路透
英特爾執行長基辛格（見圖）與越南最大企業集團Vingroup敲定一樁交易，將共同研發包含自動駕駛在內的一系列技術，以加速進軍汽車業和擴大越南事業版圖。。路透

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）與越南最大企業集團Vingroup簽署協議，將共同研發包含自動駕駛在內的一系列技術，以加速進軍汽車業並擴大越南事業版圖。

基辛格31日造訪越南首都河內時宣布這項消息，他前幾日已在此會晤越南總理范明政。英特爾2月成立車用晶片事業，以滿足汽車客戶的需求，這家晶片大廠正設法追趕台積電和三星集團等競爭對手。

Vingroup表示，與英特爾的夥伴關係包括研發汽車駕駛輔助系統、車用資訊娛樂，以及打造物聯網（IoT）裝置，供電動車和電池製造工廠使用。

這次合作有助這兩家剛跨入汽車業的公司並肩作戰：Vingroup是越南最大企業集團，多數獲利仰賴不動產；英特爾則是一度稱霸市場的晶片製造商。這兩者都認為汽車，特別是電動車，對事業版圖的下一階段至關重要，雙方也已宣布在美國推動大型廠房興建計畫。

基辛格27日會晤越南總理范明政時承諾，將在越南拓展事業。但有消息人士指出，英特爾的擴張計畫已面臨行政業務上的延誤。

在英特爾發展電動車的熱潮中，Vingroup旗下電動車廠VinFast是最新加入這個行列的汽車品牌。英特爾已與福特汽車、中國大陸蔚來汽車和吉利汽車在內的車廠合作，包括直接合作或透過英特爾收購的以色列車廠Mobileye來合作。

越南 台積電

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