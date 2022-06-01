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蘋果傳首度將部分iPad產能 由中國大陸移往越南
日經新聞引述消息人士報導，在上海及其周邊地區為防疫清零實施嚴格封控之後，蘋果（Apple）首度將iPad的部分產能，由中國大陸移往越南。蘋果並且要求多家零件供應商必須建立一定安全庫存，以備未來再遇短缺和供應受阻時可以應急。
日經引述知情人士，提到中國大陸的比亞迪協助蘋果在越南建立生產線，很快就將開始在越南生產蘋果的知名平板電腦。比亞迪是iPad的主要組裝代工廠之一。
據了解，蘋果長期以來就一直有計畫將一部分的iPad移到中國大陸以外地區製造。去年1月，蘋果已經準備在越南展開布局，不料幾個月後當地突然爆發新冠大流行，以致計畫延宕。
越南在iPad的生產線也設立起來之後，加上先前已經有的AirPods生產線，就承包了兩大蘋果主要產品的部分產能。日經說，這不僅反映蘋果力圖分散供應鏈，也凸顯越南對蘋果的重要性愈來愈高。
蘋果去年iPad出貨量5,800萬台，絕大多數的iPad供應鏈集中在中國大陸。
蘋果要求供應商準備印刷電路板、機械與電子零組件的安全庫存，特別是這些零件如果是在上海周邊區域製造的話。因為這次封控期間，這些品項奇缺且物流延誤。針對即將上市的iPhone系列新機製造過程，蘋果敦促供應商儘速行動，功率相關晶片等零件必須確保供應。
蘋果希望也找這次封控管制以外地區供應商，幫忙準備未來數月零件供應，讓近期零件不再斷炊。日經說，此備援要求，適用於所有蘋果產品的製造生產。
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