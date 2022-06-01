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不只蓋茲賺飽飽 特斯拉空頭今年來獲利將近70億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
押空特斯拉的投資人今年來獲利將近70億美元。路透
押空特斯拉的投資人今年來獲利將近70億美元。路透

做空特斯拉賺大錢的不只蓋茲一人而已，根據Ortex Research 提供的數據，從2022年初到上周五止，押注特斯拉下跌的投資人賺到近70億美元，其中包括已實現和未實現獲利。

再往前一天，空頭的獲利甚至超過80億美元，但股價周五勁揚，扭轉了周線連續收黑的走勢。

特斯拉上周五大漲7.33%到759.63美元，漲幅遠超過那斯達克100指數的3%，空頭的獲利因此減少。該股本周二小跌0.18%到758.26美元。特斯拉今年來累計下跌超過28%，股價一度接近腰斬。

數據證實，做空大型科技股是今年來最賺錢的交易之一。當然，特斯拉並非唯一一支幫空頭獲得超越大盤收益的科技股。做空那斯達克100指數102支股票的投資人，從今年初到周四，不管是已實現或帳面獲利，都超過600億美元。那斯達克100指數今年來大跌22%。

根據Ortex的數據，勇於押空亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和網飛（Netflix）的投資人，自年初到周五，分別賺進35億美元、36億美元和34億美元。

美股今年的拋售潮為空頭提供大量獲利機會。標普500指數今年來下跌超過13.3%，而道瓊工業指數也跌了9.2%。

特斯拉股價今年來走勢。擷自Google財經
特斯拉股價今年來走勢。擷自Google財經

特斯拉 科技股 標普

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