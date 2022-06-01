晶片荒改善？5月晶片交貨期27.1周 大致與4月持平

5月的半導體交貨期持平，有些公司看到一年多來困擾眾多行業的晶片荒有所改善。

根據Susquehanna Financial Group 的研究，晶片從下單到交貨的前置時間（lead time）上月平均起來是創新高的27.1周，但只比4月的27周略長。該組織表示，最近一次持平或下跌的月份是2022年1月。

Susquehanna分析師Chris Rolland周二撰寫研究報告說，特定晶片製告商的數據顯現下滑趨勢，「大約60%的公司交貨期縮短」。他補充表示，相較於特定產品的交付時間，等候期間的長短是領先指標。

Rolland指出，中國大陸防疫封控和俄烏戰爭而造成的干擾，並未導致交貨期顯著拉長。

儘管包括蘋果公司和福特汽車在內的公司，都無法獲得滿足生產需求的足夠半導體，因此損失數十億美元的營收，但一些公司已較善於管理供應面的問題。

賓士集團周二表示，晶片供應正在改善，該公司的全球汽車製造業幾乎正常運行。福斯汽車5月初說，透過重新分配歐洲、中國大陸、北美洲和南美洲的資源，已設法克服來自供應商的晶片和線束短缺的問題。