快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

晶片荒改善？5月晶片交貨期27.1周 大致與4月持平

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
今年5月的晶片交貨期平均為27.1周 大致與4月持平 。示意圖。路透
今年5月的晶片交貨期平均為27.1周 大致與4月持平 。示意圖。路透

5月的半導體交貨期持平，有些公司看到一年多來困擾眾多行業的晶片荒有所改善。

根據Susquehanna Financial Group 的研究，晶片從下單到交貨的前置時間（lead time）上月平均起來是創新高的27.1周，但只比4月的27周略長。該組織表示，最近一次持平或下跌的月份是2022年1月。

Susquehanna分析師Chris Rolland周二撰寫研究報告說，特定晶片製告商的數據顯現下滑趨勢，「大約60%的公司交貨期縮短」。他補充表示，相較於特定產品的交付時間，等候期間的長短是領先指標。

Rolland指出，中國大陸防疫封控和俄烏戰爭而造成的干擾，並未導致交貨期顯著拉長。

儘管包括蘋果公司和福特汽車在內的公司，都無法獲得滿足生產需求的足夠半導體，因此損失數十億美元的營收，但一些公司已較善於管理供應面的問題。

賓士集團周二表示，晶片供應正在改善，該公司的全球汽車製造業幾乎正常運行。福斯汽車5月初說，透過重新分配歐洲、中國大陸、北美洲和南美洲的資源，已設法克服來自供應商的晶片和線束短缺的問題。

半導體 俄烏戰爭 晶片

延伸閱讀

拜登剛訪南韓 英特爾和三星CEO立刻密謀合作 台積電龍頭地位將不保？

英特爾宣布 2024年推出全新架構的超級運算晶片

Qualcomm想揪其他晶片業者投資Arm 「不排除共同收購」

信驊找下個藍海 攻影音延伸應用

相關新聞

聯準會力抗40年最惡通膨 經濟軟著陸機率微乎其微？全球央行導師：我支持「暴力升息」

「我對鮑爾說，你或許應該考慮升息到3％……。」約翰．泰勒（John Taylor）回憶5月6日的那場論壇，「不只是我，那天，許多聯準會官員都建議鮑爾必須加速升息。」

晶片荒改善？5月晶片交貨期27.1周 大致與4月持平

5月的半導體交貨期持平，有些公司看到一年多來困擾眾多行業的晶片荒有所改善。

美政府對海運亂象完成調查報告 建議掌握船上空櫃

對因疫情而導致的海運中斷進行為期兩年的調查後，美國聯邦海事委員會（FMC）專員Rebecca Dye周二發布報告，提出十...

大陸封控台灣製造業受傷 5月PMI跌至50兩年來最低

受中國大陸防疫清零封控的影響，亞洲主要國家5月的製造業採購經理人指數（PMI）大多依舊承受壓力。根據標普全球（S&P G...

美國正對大陸企業展開調查 實體清單擬增列更多公司

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）31日表示，拜登政府正積極考慮在經濟黑名單中增列更多中國大陸企業，同時美...

特斯拉鼓吹德州家庭變身發電廠 有錢可賺

特斯拉（Tesla）希望將部分德州家庭變成「虛擬發電廠」，該公司先前的測試顯示，其家用電池可快速提供協助，減輕德州電網的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。