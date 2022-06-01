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美政府對海運亂象完成調查報告 建議掌握船上空櫃

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯邦海事委員會周二發布報告，提出十多項建議以解決困擾航運業的供應鏈問題，其中包括對空貨櫃有更好的掌握。路透
美國聯邦海事委員會周二發布報告，提出十多項建議以解決困擾航運業的供應鏈問題，其中包括對空貨櫃有更好的掌握。路透

對因疫情而導致的海運中斷進行為期兩年的調查後，美國聯邦海事委員會（FMC）專員Rebecca Dye周二發布報告，提出十多項建議以解決困擾航運業的供應鏈問題，其中包括對空貨櫃有更好的掌握，「以便為某些港口和供應鏈作業提供急需的透明度和一致性」。

FMC近幾個月一直在為供應鏈問題取締航運業，並尋找並解決方案。 Dye的報告敦促FMC，調查「航運業承運人和港口碼頭，透過關稅對美國托運人和卡車司機收取多項新費用」，但擔心FMC缺乏監管工具可加以處理。該報告也建議FMC與農部展開更多合作，因農產品出口商抱怨貨櫃不夠用。

FMC主席Daniel Maffei發聲明指出，這份報告的建議將「引導FMC，讓航運業大公司承擔起責任」。

全球貨運業者因獲利大增而遭批評。美國國會則一直在審查外國航運公司是否將空貨櫃由美國運回亞洲，不從美國出口。

朝野兩黨議員都努力要賦予FMC更多監管權力。參眾兩院分別通過議案，增修聯邦海運法，包括由FMC規範航運業。美國國會考慮將那些條款列入參眾兩院正在協商的、中國競爭法案的一部分。

代表航運業者的世界航運評議會（WSC）已經駁回拜登政府對於加強反壟斷執法的主張，認為航運業充滿競爭，國會的法案將損害交通運輸系統。根據Dye發布的報告，海運承運人之間競爭「激烈」。

美國 疫情

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