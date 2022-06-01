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與歐盟相反！「這一國」大買俄羅斯石油、總量飆升9倍
歐盟領導人5月30日同意對部分俄羅斯石油實施禁運，為第6輪制裁措施鋪路，不過印度對俄羅斯石油的「胃口」似乎仍在膨脹。
CNN報導，據路孚特（Refinitiv）估計，5月份俄羅斯向印度輸入的原油量預計將達到336萬噸，這比2021年的月平均值38.25萬公噸高出近9倍。路孚特補充說「總體而言，自烏克蘭戰爭開始以來該國已收到480萬噸折扣的俄羅斯石油」。
目前美國、加拿大、英國和澳洲已經禁止進口俄羅斯石油，不過莫斯科當局已經在亞洲找到其他買家，據悉，印度通常只從俄羅斯購買約2%至3%的石油，但隨著今年油價飆升，政府穩定增加了從莫斯科的進口量。根據路孚特的數據，4月份俄羅斯輸入印度的原油量從3月份的43萬噸飆升至101萬噸。
5月初印度藉由聲明淡化自俄羅斯進口石油的高峰，並表示「儘管試圖以其他方式描述，但與印度的總消費量相比，從俄羅斯購買的能源仍微不足道，印度的合法能源交易不能被政治化」。印度並非唯一購買俄羅斯石油的亞洲大國，中國歷年來是俄羅斯石油的最大單一買家。
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