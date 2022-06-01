快訊

美女作家列「3種人最可怕」 汪小菲全中了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed波斯提克澄清 所謂9月暫緩升息之議無關救市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
上周，波斯提克表示，他認為9月暫緩升息不無道理，導致美股大漲。路透
上周，波斯提克表示，他認為9月暫緩升息不無道理，導致美股大漲。路透

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克接受MarketWatch獨家訪問時表示，他上周建議聯準會Fed）9月暫緩升息之議，不應視為央行想替市場解圍。

波斯提克表示，任何所謂「Fed賣權」的想法不曾在他的思考之列。他說：「我說，這是故事書的好題材，但這不是思考政策的想法。」

上周，波斯提克表示，他認為9月暫緩升息不無道理，導致美股大漲。他表示，暫緩不失為不錯的構法，因為市場對Fed轉向升息的反應「比我們歷來所見強得太多」。

他表示，等到9月，經濟若干不確定性或許可以解決，勞動市場失衡的情況也可緩解，導致「通膨顯著下降」。

波斯提克表示，他希望今年底的基準利率升到2%至2.5%之間。他並非聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中有表決權的一員。

Fed理事沃勒周一間接否定9月升息之議，他說，他支持未來「幾次會議」都升息0.5個百分點。

最鷹派的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德則表示，他希望Fed今年底升息至3.5%。

至於Fed主席鮑爾的立場則是，他表示要一直升息直到「明確證明通膨壓力消退且通膨開始下降」。

Fed 通膨 聯準會

延伸閱讀

美元走升但5月創1年最大跌幅 拜登說對抗通膨乃Fed職責

抗通膨！拜登和鮑爾罕見會面 白宮也評估降關稅

美REITs超跌 醞釀反彈

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

相關新聞

與歐盟相反！「這一國」大買俄羅斯石油、總量飆升9倍

歐盟領導人5月30日同意對部分俄羅斯石油實施禁運，為第6輪制裁措施鋪路，不過印度對俄羅斯石油的「胃口」似乎仍在膨脹。

沒收到盧布付款 俄天然氣巨擘Gazprom斷供更多歐洲買家

俄羅斯切斷對更多歐洲買家的天然氣供應，擴大以能源做為武器，並讓歐洲進一步陷入分歧。

保險禁令重磅來襲！英國和歐盟禁承保載運俄油的船隻

金融時報報導，根據英國和歐洲官員，英國和歐盟周二協調同意，禁止旗下保險業者為載運俄羅斯石油的船隻提供保險，把莫斯科排除在...

美財長葉倫認錯！表明過去一年誤判通膨情勢

美國財政部長葉倫周二（5月31日）表示，過去一年她誤判美國通貨膨脹情勢，以為不致於成為持續的問題，如今證明自己是錯的。彭...

OPEC傳考慮把俄羅斯排除在生產協議之外

石油輸出國組織（OPEC）部分成員國傳考慮在生產協議中排除俄羅斯，原因是西方國家的制裁和歐洲部分禁運俄國能源，已開始削弱...

Fed波斯提克澄清 所謂9月暫緩升息之議無關救市

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克接受MarketWatch獨家訪問時表示，他上周建議聯準會（Fed）9月暫緩升息之議，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。