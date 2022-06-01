Fed波斯提克澄清 所謂9月暫緩升息之議無關救市

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克接受MarketWatch獨家訪問時表示，他上周建議聯準會（Fed）9月暫緩升息之議，不應視為央行想替市場解圍。

波斯提克表示，任何所謂「Fed賣權」的想法不曾在他的思考之列。他說：「我說，這是故事書的好題材，但這不是思考政策的想法。」

上周，波斯提克表示，他認為9月暫緩升息不無道理，導致美股大漲。他表示，暫緩不失為不錯的構法，因為市場對Fed轉向升息的反應「比我們歷來所見強得太多」。

他表示，等到9月，經濟若干不確定性或許可以解決，勞動市場失衡的情況也可緩解，導致「通膨顯著下降」。

波斯提克表示，他希望今年底的基準利率升到2%至2.5%之間。他並非聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中有表決權的一員。

Fed理事沃勒周一間接否定9月升息之議，他說，他支持未來「幾次會議」都升息0.5個百分點。

最鷹派的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德則表示，他希望Fed今年底升息至3.5%。

至於Fed主席鮑爾的立場則是，他表示要一直升息直到「明確證明通膨壓力消退且通膨開始下降」。