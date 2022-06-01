日經：台商鎖定日本汽車業積極合作 進軍電動車市場

《日經亞洲》今（1）日報導，台灣企業現在鎖定日本汽車產業的投資合作機會，以便找到生產自家電動車的捷徑，繼2016年鴻海（2317）收購夏普（Sharp）後擴大投資領域。

日經指出，台灣的汽車市場不到日本的十分之一，以致於難以培育出強大的參與者。鴻海與台積電因而相中較大的日本市場，寄望汲取相關技術。

鴻海為電動車事業已經與2,360家供應商合作，其中近100家是日本公司，包括去年宣布的合資夥伴、汽車製造商日本電產（Nidec）。鴻海董事長劉揚偉在昨天的股東會上說，未來三年，鴻海電動車事業的年營收目標為台幣1兆元（344億美元）；2025年之前，希望電動車年銷量能在50萬輛到75萬輛，攻取全球5%市占。

一位日本主要汽車零件商的高階主管對日經說：「鴻海沒有汽車製造專長，熱中自日本這一方獲取技術。」

台積電計劃在熊本設廠而成立的公司，日本汽車零組件大廠電裝（Denso）今年2月宣布入股，取得少數股權。雙方合作的領域包括自動駕駛系統。

聯電4月也宣布與Denso合作研發電動車使用的功率半導體，Deson負責設計，交給聯電在日本三重縣的工廠製造。

日經採訪了一位市場分析師，他擔心愈來愈多的台日企業結盟，會令日商的技術被台商拿走，進而在汽車產業上超越日本。因為日本與台灣的關係一向友好，降低了警覺。他提醒日商與台商的合作應該在獲利分享，看家本領還是要把握在手上。