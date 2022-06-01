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國際油價全吐漲幅 黃金和基本金屬連續兩個月下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際原油期貨周二衝高後回落，OPEC據傳考慮把俄羅斯排除在產量協議之外，可能為其他產油國增產打開大門。基本金屬和黃金均連續兩個月走低。路透
國際原油期貨周二衝高後回落，OPEC據傳考慮把俄羅斯排除在產量協議之外，可能為其他產油國增產打開大門。基本金屬和黃金均連續兩個月走低。路透

國際原油期貨周二衝高後回落，OPEC據傳考慮把俄羅斯排除在產量協議之外，可能為其他產油國增產打開大門。基本金屬和黃金均連續兩個月走低。

油價全吐漲幅

油價漲勢消退，此前有報導，OPEC成員國考慮把俄羅斯排除在產量協議之外，這可能為其他產油國增產打開大門。西德州中級原油（WTI）期貨一度上漲近4美元，但之後回吐漲幅，結算價低於每桶115美元。華爾街日報報導，在產量協議中排除俄羅斯可能為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國這個產油國聯盟的其他成員國增產鋪路。

油價早盤一度漲逾119美元，創下3月初以來最高，因歐盟最新一輪制裁將禁止購買俄羅斯通過海運交付的原油，但暫時豁免通過管道運輸的俄羅斯原油。

「真正讓人樂觀的部分是，這表明歐洲正在擺脫對俄羅斯能源的長期依賴，」BOK Financial的高級交易副總裁Dennis Kissler表示。他還說，多數交易員認為，油價超過120美元應該會導致需求受到一定程度的破壞，但這可能要到駕車出行季結束後才會出現。

紐約7月WTI原油期貨下跌40美分，至每桶114.67美元；周二到期的7月布蘭特原油期貨上漲1.17美元，至每桶122.84美元。更活躍的8月合約下跌1.74美元，至115.90美元。

貴金屬跌

黃金價格周二下跌，並且連續兩個月走低。中國疫情減輕降低了黃金的避險吸引力，另外對美國經濟陷入衰退的疑慮也給金價造成壓力。

經過數月的嚴格防控，中國大陸單日新增本土新冠感染數字自3月2日以來首次低於100例。上海封控措施進入最後解除階段，將恢復低風險地區住宅小區居民出入。

在美國，對Fed急進升息可能導致經濟陷入衰退的疑慮推動美元上漲，美國公債殖利率攀升，降低了非生息資產黃金的需求。

市場正在等待周五的美國就業報告，預計將顯示勞動力市場略有降溫。紐約商品交易所8月黃金期貨下跌0.5%，收於每英兩1,848.40美元。 紐約時間下午5:04，現貨黃金下跌1%至1,837.35美元。

基本金屬跌

周二在倫敦市場的交易中，銅、鋁和鎳下跌，連續第二個月走低。鉛、錫和鋅上漲。

截至倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價下跌1%，收於每噸9,447.50美元，鋁下跌3.5%，鎳下跌3%。

俄羅斯 美國 油價

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