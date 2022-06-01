美元走升但5月創1年最大跌幅 拜登說對抗通膨乃Fed職責

美元周二走升，美國總統拜登宣稱他將尊重聯準會（Fed）在對抗通膨方面的獨立性。日圓跌至接近兩周最低水平，挪威克朗領漲。

聯準會（Fed）理事沃勒表示，他希望繼續以0.5個百分點的步伐升息，直至通膨率「更接近我們2％的目標」。美國總統拜登和Fed主席鮑爾罕見會面強調，雖然他的首要任務是遏制物價上漲，但這主要是Fed的職責範圍。

美元兌日圓一度升值1％至128.89日圓，為大約兩周來的最高價位，尾盤上漲0.8%。美元兌挪威克朗下跌0.4％至9.3767，為5月5日以來最低。

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel說：「隨著美債殖利率再度上漲，美元需求回升，（美元 /日圓）勢將升向130.00日圓。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤漲0.1%至101.752。歐元兌美元下跌0.4％至1.0734。

美元指數今年以來上漲約6.4%，5月下跌1.4%，創下一年來最大單月跌幅。