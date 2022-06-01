快訊

【早晨財經速解讀】00878成分股更換 今年殖利率破5%？第一金、台企銀法說

70年性侵冤罪：美國「黑人4組」如何平反？

林俊傑遭狗仔流彈炸登微博熱搜 經紀公司火速回應了

美元走升但5月創1年最大跌幅 拜登說對抗通膨乃Fed職責

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓一度升值1％至128.89日圓，為大約兩周來的最高價位。路透
美元兌日圓一度升值1％至128.89日圓，為大約兩周來的最高價位。路透

美元周二走升，美國總統拜登宣稱他將尊重聯準會Fed）在對抗通膨方面的獨立性。日圓跌至接近兩周最低水平，挪威克朗領漲。

聯準會（Fed）理事沃勒表示，他希望繼續以0.5個百分點的步伐升息，直至通膨率「更接近我們2％的目標」。美國總統拜登和Fed主席鮑爾罕見會面強調，雖然他的首要任務是遏制物價上漲，但這主要是Fed的職責範圍。

美元兌日圓一度升值1％至128.89日圓，為大約兩周來的最高價位，尾盤上漲0.8%。美元兌挪威克朗下跌0.4％至9.3767，為5月5日以來最低。

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel說：「隨著美債殖利率再度上漲，美元需求回升，（美元 /日圓）勢將升向130.00日圓。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤漲0.1%至101.752。歐元兌美元下跌0.4％至1.0734。

美元指數今年以來上漲約6.4%，5月下跌1.4%，創下一年來最大單月跌幅。

Fed 挪威 聯準會 美元

延伸閱讀

抗通膨！拜登和鮑爾罕見會面 白宮也評估降關稅

BTS旋風席捲白宮 籲停止歧視與仇恨犯罪

明年仍晶片短缺 美商務部長：台積電與台灣是重要夥伴

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭三部分應對計畫

相關新聞

保險禁令重磅來襲！英國和歐盟禁承保載運俄油的船隻

金融時報報導，根據英國和歐洲官員，英國和歐盟周二協調同意，禁止旗下保險業者為載運俄羅斯石油的船隻提供保險，把莫斯科排除在...

國際油價全吐漲幅 黃金和基本金屬連續兩個月下跌

國際原油期貨周二衝高後回落，OPEC據傳考慮把俄羅斯排除在產量協議之外，可能為其他產油國增產打開大門。基本金屬和黃金均連...

美元走升但5月創1年最大跌幅 拜登說對抗通膨乃Fed職責

美元周二走升，美國總統拜登宣稱他將尊重聯準會（Fed）在對抗通膨方面的獨立性。日圓跌至接近兩周最低水平，挪威克朗領漲。

美股齊跌道瓊跌逾200點 市場關注通膨和Fed官員發言

美國三大指數周二（31日）齊跌，油市震盪使繼持續攀升的通膨受到關注，同時投資人正消化聯準會（Fed）一位官員的鷹派發言。

外資還不認錯？台積電ADR出現1.3%折價

台積電ADR周二上漲1.6%收在95.30美元，較台北交易股價折價1.3%。

惠普營收成長3.9%優預期 商業需求穩但消費者支出見緩

惠普（HP）周二公布上季營收和獲利，雙雙超過分析師預期，因為企業升級電腦系統帶來穩定的需求。但因消費者在個人電腦（PC）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。