美元走升但5月創1年最大跌幅 拜登說對抗通膨乃Fed職責
美元周二走升，美國總統拜登宣稱他將尊重聯準會（Fed）在對抗通膨方面的獨立性。日圓跌至接近兩周最低水平，挪威克朗領漲。
聯準會（Fed）理事沃勒表示，他希望繼續以0.5個百分點的步伐升息，直至通膨率「更接近我們2％的目標」。美國總統拜登和Fed主席鮑爾罕見會面強調，雖然他的首要任務是遏制物價上漲，但這主要是Fed的職責範圍。
美元兌日圓一度升值1％至128.89日圓，為大約兩周來的最高價位，尾盤上漲0.8%。美元兌挪威克朗下跌0.4％至9.3767，為5月5日以來最低。
Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel說：「隨著美債殖利率再度上漲，美元需求回升，（美元 /日圓）勢將升向130.00日圓。」
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤漲0.1%至101.752。歐元兌美元下跌0.4％至1.0734。
美元指數今年以來上漲約6.4%，5月下跌1.4%，創下一年來最大單月跌幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言