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外資還不認錯？台積電ADR出現1.3%折價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二上漲1.6%收在95.30美元，較台北交易股價折價1.3%。路透
台積電ADR周二上漲1.6%收在95.30美元，較台北交易股價折價1.3%。路透

台積電ADR周二上漲1.6%收在95.30美元，較台北交易股價折價1.3%。

道瓊工業指數周二跌222.84點，或0.67%，收報32,990.12點；標普500指數跌26.09點，或0.63%，收在4,132.15點；那斯達克指數跌49.74點，或0.41%，收報12,081.39點。標普和道指5月走勢基本持平，那指月線跌2%。

費城半導體指數周二跌0.5%。

台灣加權股價指數昨天下跌197.15點收在16,807.77點。台積電大漲2.4%收在560元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.67 +0.99 104.50 -0.79

中華電 CHT 124.70 +0.68 127.00 -1.81

台積電 TSM 552.72 +1.63 560.00 -1.30

聯電 UMC 51.10 +0.46 51.40 -0.59

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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