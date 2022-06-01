Strategy Analytics：蘋果在平板電腦AP市場佔據62％收入份額

集微網消息 據Strategy Analytics的最新報告，全球平板電腦應用處理器（AP）市場在2021年增長了12%，達到30億美元。

蘋果、英特爾、高通、聯發科和三星分別佔據2021平板電腦AP收入前五。其中，蘋果以62%的份額排名第一，英特爾以12%份額緊隨其後，高通以10%份額排名第三。

基於Arm的平板電腦AP佔2021年平板電腦AP總出貨量的89%。

在優化組合和晶圓供應限制等因素的推動下，平板電腦AP平均售價同比增長21%。

報告作者、Strategy Analytics手持設備組件技術服務總監Sravan Kundojjala評論說：「蘋果、聯發科和紫光展銳的出貨量有所增長，而全志、海思、高通、瑞芯微和三星的出貨量在2021年有所下降。在贏得亞馬遜、聯想、三星和其他公司訂單的推動下，聯發科保持了其在非蘋果平板電腦AP市場的領導地位。另一方面，高通將重點轉向高端平板電腦，2021年的出貨量下降了15%。」