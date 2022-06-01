明年仍晶片短缺 美商務部長：台積電與台灣是重要夥伴

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國商務部長雷蒙多。美聯社
美國商務部長雷蒙多。美聯社

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）5月31日在一場電話簡報會表示，全球晶片短缺可能延續到明年，甚至到後年年初以後才有機會緩解，她呼籲國會盡速通過補貼半導體產業的法案，否則這些晶片大廠恐外流，對美國不利。

此外，雷蒙多表示，台灣是美國重要夥伴，尤其是在半導體製造領域有台積電，商務部與台灣方面也有科技貿易暨投資合作架構（TTIC），美台將持續深化經濟關係，美國正就科技貿易和投資與台灣展開積極對話，美國將持續尋求與台灣合作。

雷蒙多日前隨美國總統拜登訪問南韓和日本，隨即飛往瑞士參加達沃斯經濟論壇；拜登發布印太經濟架構（IPEF）後，台灣無緣首輪參與，雷蒙多31日回應記者表示，美台將持續深化經濟關係。

美國 半導體

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