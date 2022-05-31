油價漲、Fed官員放鷹…道瓊早盤跌400點 台積電ADR漲逾1%

美股三大指數31日早盤全面開低走低，未能延續上周大漲的勢頭，因國際油價大漲引發通膨疑慮，加上聯準會（Fed）官員釋出的鷹派言論也嚇到投資人。如今市場正緊盯美國總統拜登和Fed主席鮑爾會面的情形。

道瓊工業指數下跌430點或1.3%，標普500和那斯達克綜合指數下跌逾1%。費城半導體指數下跌1.6%，但台積電ADR卻逆勢大漲1.4%。

歐盟高峰會議30日敲定局部禁運俄羅斯石油及油品進口協議，將禁止目前90%來自俄羅斯的原油及石油產品進入歐洲市場。布蘭特原油期貨繼30日收盤突破每桶120美元後，31日繼續上攻。西德州油價也同步上漲。

此舉也助長通膨居高不下的疑慮。市場擔憂，美國和全球的高通膨恐怕會減緩經濟成長的速度。31日公布的歐元區5月消費者物價指數（CPI）年增率為空前的8.1%，且已是連續第七個月攀升，而上周公布的美國4月核心PCE平減指數年增率為4.9%。

另外，Fed理事沃勒（Christopher Waller）30日表示，他預測年底前會持續升息，做為抑制通膨措施的一環，而且他會支持利率升至超過「中性水準」，等於至少還會再升息至少8碼。沃勒一席話引發債市的賣壓，作為基準的美國10年期公債殖利率攀抵一周來高點。