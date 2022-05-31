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即使放寬封鎖 特斯拉和福斯仍讓上海廠工人隔離

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
彭博資訊引據知情人士說，儘管當局已放寬防疫封鎖，但特斯拉（見圖）和福斯汽車仍打算讓上海廠的工人隔離在所謂的閉環管理系統中，一直到6月10日。路透社
彭博資訊引據知情人士說，儘管當局已放寬防疫封鎖，但特斯拉（見圖）和福斯汽車仍打算讓上海廠的工人隔離在所謂的閉環管理系統中，一直到6月10日。路透社

彭博資訊引據知情人士報導，儘管政府已因新冠疫情趨緩而允許大多數居民在上海市內自由活動，但特斯拉福斯汽車仍打算讓上海廠的工人隔離在所謂的閉環管理系統中，一直到6月10日。

知情人士說，特斯拉告訴住在「工廠泡泡」的逾1萬名工人，要準備在這個閉環管理系統中待到6月10日。知情人士指出，雖然當局正在解除對上海低風險地區居民的行動限制，但這家美國電動車製造商希望有10天的緩衝期，以確保生產穩定。

特斯拉已竭盡全力恢復上海廠的生產，這座工廠從3月下旬起因上海市的防疫封鎖而關閉約三周，導致約4萬輛的產量損失。

根據彭博資訊看到的一份內部通知，福斯汽車的上海工廠也通知員工，該廠的閉環系統將持續運作至6月10日。這份備忘錄說，廠方要求所有住在廠區的工人要繼續留下來，而其他人則應該留在家中。福斯並表示，將在6月13日至6月30日期間逐步達到滿載生產。

上海 特斯拉 福斯

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