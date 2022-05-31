美房市也降溫 這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美國木材價格從3月初來已暴跌超過50%，是美國聯準會升息，導致疫情期間火熱房市降溫的最新跡象。

華爾街日報報導，在疫情期間實施封鎖措施後，木材價格成為供應鏈問題和通膨的領先指標。木材價格在2020年夏季飆漲，原因是被關在家的美國民眾大規模修繕房屋，且對郊區房屋需求激增。到了去年春季，木材價格是疫情前高點的逾兩倍。現在，建材價格正閃爍警訊。

7月交割的木材期貨上周五（27日）收在每千板英尺695.10美元，較3月初高點重挫超過52%。現貨木材價格同樣崩跌。定價服務機構Random Lengths上周五表示，追蹤現貨銷售的屋架綜合指數上周下跌約12%至794美元，遠低於3月的1,334美元。3月正是聯準會祭出2018年來首度升息之時。

利率上揚、房屋待售物件供應有限，加上賣方出價高，正開始對美國房市產生影響。

房地美（Freddie Mac）的數據顯示，美國30年固定房貸利率平均為5.1%，高於年初的3.1%，這讓人們房貸重擔增加。美國4月新屋銷售較前月下滑16.6%，降幅為九年來最大，銷量降至2020年4月來最低，當時正值防疫封鎖措施衝擊市場。另據人口普查局的數據，獨棟房屋完工數、開工數和營建許可數據在4月都下滑。

定價服務機構Random Lengths表示，木材買家已減緩下訂單，在木材廠的木材正成堆存放，這些因素都導致價格下跌。該機構上周五表示：「三位數的折扣變成慣例而非例外。」