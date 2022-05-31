高通CEO：渴望和晶片同業 參與投資安謀IPO

美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）希望與競爭同業一起買進英國晶片設計公司安謀（Arm）的股票，並且建立一個財團組織，藉此在高度競爭的半導體市場中，維持安謀的中立地位。

安謀母公司軟銀集團（SoftBank）計劃讓安謀赴紐約證交所掛牌上市，此前繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）要以660億美元收購安謀一案在今年稍早破局。然而，由於安謀在全球科技領域擁有關鍵角色，打算首次公開發行股票（IPO）的計畫已引發外界對安謀未來所有權的疑慮。

金融時報報導，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）表：「我們有意參與投資。這是個非常重要的資產，是項對我們產業發展至關重要的資產。」高通是安謀的一大客戶。

艾蒙說，高通可以和其他晶片同業徹底買下安謀，前提是進行這樁收購的財團組織「規模夠大」。此舉可望解決有關在安謀進行IPO後，單一公司控制安謀的疑慮。

艾蒙表示：「需要許多家公司參與，淨效應就是安謀維持獨立。」

此前，關於一群晶片業者成為安謀基石投資者（cornerstone investors）的想法早就存在，英特爾執行長基辛格今年稍早就曾表態，該公司可支持此一做法，而艾蒙的最新說法，為上述想法增添動能。

高通曾反對輝達收購安謀，主張一家晶片公司控制一家做為整個產業基本價值的公司，是不合理的。

隨著半導體需求在未來十年有望提高一倍，再加上全球正努力從幾年來的晶片短缺中恢復，所有現代電子產品中的技術製造商將比以往任何時候都更加仰賴安謀的設計。

艾蒙說：「我認為趨勢是所有一切都轉向安謀。」他意指安謀近期已把技術從手機拓展至汽車、物聯網與資料中心。

艾蒙表示，高通尚未就可能投資安謀一事和軟銀洽談。他說，和同業一起投資安謀，「將支持成功的IPO和估值」。