Fed理事又放鷹 再升息8碼？他說支持利率高於中性水準

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）30日表示，他預測年底前會持續升息，做為抑制通膨措施的一環，而且他會支持利率升至超過「中性水準」，也就是高於不會對經濟成長帶來支撐或限制的利率水準。

Fed官員在3月的估計顯示中性利率在2.5%，因此，這代表沃勒認為利率至少還會從當前的0.75%至1.0%，再往上調升至少2個百分點，也就是8碼。沃勒今年是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員，具有決策投票權。

沃勒在德國法蘭克福的演說中表示：「在較長時期內，我們將更加瞭解貨幣政策如何影響需求，以及供應限制如何演變。如果數據顯示通膨頑固地維持高檔，我準備做更多。」

沃勒最新言論佐證Fed的5月初會議紀錄呈現的氛圍。會議紀錄顯示，Fed官員認為「依據演變中的經濟展望和風險，採取限制性的政策立場可能將變得合適」。

市場目前預期Fed將把基準利率調高至2.5%-2.75%，符合中性利率。然而，如果通膨繼續上升，Fed可能進一步升息。

會議紀錄也顯示，Fed官員預測6、7月會議分別升息2碼。沃勒表示他支持這一立場，因為Fed尋求控制當前攀抵逾40年來最高水準的通膨。

沃勒說：「尤其是，直到我見到通膨降到接近我們的2%目標前，我都不會撤離升息2碼的選項。而且，到今年底之前，我支持政策利率處在高於中性的水準，藉此減少產品和勞力的需求，讓它更符合供應，進而協助抑制通膨。」

沃勒表示，他認為Fed能夠在不導致嚴重經濟衰退的情況下升息並抑制需求，「當然，經濟路徑取決於許多因素，包括烏克蘭戰爭和新冠疫情的演變…我樂觀認為，穩健的就業市場能夠在不出現失業大量增加的情況下因應更高的利率」。