傳三星將退出印度功能手機市場

集微網消息，知情人士稱，三星正計劃逐步退出印度功能手機市場，以聚焦智能手機業務。

據《印度時報》報道，三星已經通知渠道合作夥伴，將在未來幾個月或今年年底退出印度功能手機市場。

據悉，三星是印度生產關聯激勵（PLI）計劃的申請者之一，並且必須生產出廠價格高於15000 盧比（200 美元）的手機才有資格獲得補貼。

該報道指出，三星退出印度功能手機市場的另一個原因可能是其市場份額下滑，市調機搆 Counterpoint Research 的數據顯示，由於供應問題、高庫存水平以及通貨膨脹導致的消費者需求疲軟，印度功能手機出貨量在 2022 年第一季度同比下降了39%，一直是該市場領導者的三星以12%的份額跌至第三位，落後於Itel (21%) 和Lava(20%)