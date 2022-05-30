美中需求看增 布蘭特油價漲破每桶120美元

中國大陸鬆綁防疫封控措施、美國駕車出遊季節來臨，推升需求前景，同時歐盟又正在擬定禁止進口俄羅斯原油的計畫，可能衝擊供應，刺激布蘭特原油30日盤中漲破120美元。

倫敦布蘭特原油7月期貨一度0.9%至每桶120.5美元，之後漲幅縮小至0.3%，報每桶119.82美元。8月期貨則漲0.6%，成為每桶116.19美元。

西德州中級原油7月期貨也漲0.5%至每桶115.63美元。大陸經濟重鎮上海允許所有製造商6月起恢復生產，緩和經濟成長憂慮。美國夏季駕車出遊季開始，也將拉抬需求。

目前國際油價仍呈現逆價差（backwardation）格局，短線續看漲。

在此同時，歐盟國家29日未能針對修改後的俄國能源禁運方案達成共識，本週將繼續協商，匈牙利迄今都拒絕支持妥協方案，但一名歐盟官員說，未來幾天仍有望達成協議。

Saxo銀行商品策略部門主管韓森說，當前供應緊俏，中國大陸與美國的需求成為關注重點。本周將召開產量檢討會議的石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+），產量始終未能達標，多國無法達成產量配額，預料將維持產量政策不變。

另一方面，彭博訪調顯示，沙烏地阿拉伯可能調漲5月銷往亞洲的阿拉伯輕原油價格，每桶提高1.5美元。