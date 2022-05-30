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重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

兩年前疫情爆發後，數百萬美國上班族改採遠距工作，現在，愈來愈多人重返辦公室，但他們發現，外食、通勤、托兒費用等全面上漲，侵蝕收入，尤其是如果未獲加薪或加薪幅度跟不上通膨時。

重返辦公室總是要與同事喝咖啡或共進午餐，聊聊工作並培養默契，但代價變高了。美國勞工部本月稍早公布，4月外食指數較去年增加7.2%。而根據勞工統計局數據，4月的食品和雜貨店價格分別較去年上漲9.4%和10.8%。

住馬里蘭州波托馬克的Kelly Yau McClay說，「午餐通膨（Lunchflation）100%真實存在，一切都變貴了。以前買份午餐花7到12美元，現在像樣的午餐都不會低於15美元。」

每周要進辦公室三天的她估計，每天與工作相關的費用，包括午餐、咖啡、點心和停車費，大約要花30到35美元。

重返辦公室也意味要花更多的錢買汽油。近來油價創下歷史新高紀錄，必須比居家上班期間更頻繁地加滿油箱，讓許多開車上班的人感覺肉疼。根據美國汽車協會的數據，一加侖普通汽油的全美均價現在是4.6美元，幾乎是2020年2月時2.44美元的兩倍。

為了省油錢，住紐約水牛城的Sara Hill每周居家工作的三天裡，儘量不離開家，必要事務會集中在進辦公室的那兩天辦齊。

托兒費用往往是上班族父母的一大支出，也是愈來愈貴。根據Child Care Aware of America的數據，2020年全美平均托兒費用是每年10,174 美元。

2020年9月，Yau McClay將3歲的女兒送進一家新的托兒所，每月須支付2,150美元。她說，雖然小孩長大些，托兒服務往往會降價，但「每次她升到較大的年齡組，托兒所就宣布，『對不起，我們又漲價了』，從她入班到現在，目前的月費上漲將近200美元」。

托兒 美國

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