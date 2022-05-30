黑田矢言維持寬鬆政策 直言貨幣政策非日圓急貶原因

日銀（日本央行）總裁黑田東彥30日承諾要維持強力的寬鬆貨幣措施，以協助經濟從新冠疫情引發的低迷情勢回升，這也代表黑田不理會關於撤回刺激措施以提振日圓匯率的建議。

黑田東彥向國會表示，日圓已從近期急貶重獲穩定，當前情勢已經改善，美元強勢的情況有所緩和。在5月30日盤中，日圓兌美元升值0.12%，報126.96日圓兌1美元。

在本月稍早，日圓對美元匯率曾貶破131日圓，引發日本生活成本上升的疑慮。

一些人士批評，在美國聯準會正緊縮貨幣政策、帶動美元升值之際，日銀卻維持寬鬆貨幣政策，是日圓持續貶值的原因。

當黑田被在野黨議員質詢、要求解釋日銀的貨幣寬鬆政策和日圓貶值的關聯性時，黑田回答說：「我不認為日銀貨幣政策是日圓急貶的背後因素。」「近期日圓貶值可能是由油價攀抵每桶130美元這種異常情勢所驅動。」

日本剔除新鮮食品、包含油品在內的核心消費者物價在4月上升2.1%，為七年來最大增幅。黑田表示，其中四分之一的增幅是由日圓貶值造成，剩餘則是因為以美元計價的全球商品價格上漲所造成。