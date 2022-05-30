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全球央行啟動20年來最普遍升息 寬鬆資金時代宣告結束

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐洲央行（ECB）今年7月也篤定會調高利率，而在9月結束長達8年的負利率政策。路透
歐洲央行（ECB）今年7月也篤定會調高利率，而在9月結束長達8年的負利率政策。路透

金融時報（FT）分析，全球各國央行陸續大幅升息，各國投入緊縮行列之廣，創下20年多年來之最，最近三個月，各國央行總共宣布升息60次之多。

這個數字顯示，自2008年全球金融危機實施和以疫情期間更進一步的極寬鬆政策，出現突然且幅員廣大的轉變。過去十年來，大部分已開發經濟經濟體利率降至空前新低 ，有的國家甚至實施負利率。

各國央行政策頓時轉變，反映的是多國通膨達到數十年來高峰，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，能源和食物成本大增，使通膨更加惡化。

凱投宏觀公司（Capital Economics）全球總經服務主管 Jennifer McKeown 形容，全球央行已展開「數十年來最協同一致的緊縮周期。」巴克萊經濟研究員 Christian Keller說：「緊縮周期確實已是全球現象。 」

金融時報指出，最近三個月一共有55個國家升息，包括聯準會（Fed）和英格蘭銀行。Fed 5月將聯邦資金利率調高50個基點至0.75%至1%，幅度是2000年來最大。英格蘭銀行近四次會議都升息，5月己將主要利率升至1%。

歐洲央行（ECB）今年7月也篤定會調高利率，而在9月結束長達8年的負利率政策。加拿大、澳洲、波蘭、印度預料在未來幾周也預料會升息。

儘管如此，各國利率仍相當低，經濟專家警告，最近升息可能是只是全球性升息周期的開始。 McKeown 表示，20個主要央行之中， 16個在未來六個月可能升息，其中以美、英升息幅度最大。至於歐元區、加拿大、澳洲、紐西蘭，預料今年底或明年初將升息至少100個基點。

東亞通膨相較緩和，但南韓央行上周四宣布連續兩個月升息，馬來西亞央行本月初也意外升息25個基點。

唯一不跟升息大趨勢走的主要經濟體是中國大陸，由於防疫封控導致經濟受創，加上房地產狀況連連，人民銀行將1年期貸款市場報價利率（LPR）調降10個基點至3.7%。日銀則堅持將10年期公債殖利率保持在零承諾。

俄羅斯央行去年即大幅升息，今年初在出兵烏克蘭後又升息，但近幾個月已三度降息，目的在穩定盧布。

通膨 俄羅斯

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