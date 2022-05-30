FAANG尖牙股遜色 奢侈品牌春風得意

美國有線電視新聞網報導，美國經濟可能正走向衰退，那斯達克指數繳出歷來最差的100天表現，但根據美國銀行（BofA）彙總的美國信用卡和銀行卡數據，奢侈品消費今年以來成長14%。換句話說，別理會FAANG尖牙股了，奢侈品牌才是熱門話題。

上上個周末，Balenciaga在紐約證券交易所（NYSE）舉行時裝秀。這個奢華品牌標有NYSE的襯衫，一件要價800美元（約台幣23,700元）。

根據美國銀行的數據，2021年美國花在奢侈品的支出比疫前的2019年高出47%，珠寶支出高出40%。美銀分析師最近撰寫報告說，「美國奢侈品客戶的強勁需求是2021年的最大助力。這種動能2022年仍持續，儘管總體經濟的背景變得較為複雜。高收入消費者對奢侈品的需求正加速成長，主要是經濟重新開放，以及有更多場合需進行採買（例如又開始舉行婚禮和各式盛會）」。

一般連鎖超市完全不是對手。沃爾瑪（Walmart）和目標（Target）的股價本月分別下跌大約18%和30%。但Moet Hennessy Louis Vuitton（LVMH）僅下跌5.6%，Burbery勁揚逾8%，Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman等品牌背後的Tapestry上漲超過2%。標普500指數本月下跌約3%。

中國大陸雖因嚴格防疫關閉奢侈品商店，並使得打算運往全球各地的商品滯留大陸港口，但Ferragamo執行長 Marco Gobbetti在最近的一次電話法說會上表示，美、歐的需求增加抵消了這些損失。奢侈品牌希望到第3季，中國大陸的消費者在封鎖期間被壓抑的需求，會轉變為「報復性購物」。

過去20年，奢侈品產業曾經歷六次拉回：2000-2001年的網路泡沫、2007-2009年的全球金融危機、2013-2014年大陸推反腐運動、2018的中美貿易戰、 2020年爆發新冠疫情，以及2021年大陸宣示共同富裕的目標。隨著時間推移，這些拉回愈來愈短且愈不嚴重。

美銀分析師發現，前三次拉回，平均導致在85周內從高峰到谷底下降52%，119周才重返之前的峰值。但最近三次拉回，8周內平均下跌22%，僅20周就回到先前高峰。

美銀分析師說，如果維持這樣的模式，那麼「歷史顯示，中國大陸的防疫限制不太可能破壞奢侈品需求，只會改變時機，而股價拉回（本益比變低）將是絕佳的買入時機」。