因應缺電危機 印度國營煤炭公司2015年來首度進口煤碳

印度國營煤炭公司Coal India將進口煤炭供公用事業單位使用，此時印度的煤炭供應告急，引發市場擔心缺電危機可能再度上演。

路透29日根據印度電力部的信函報導，這將是Coal India 2015年以來首次進口煤炭，突顯印度各邦和聯邦官員正努力避免4月的缺電危機再度上演，當時印度面臨六年來規模最大的斷電。

印度聯邦電力部在5月28日的信函中說：「Coal India將以政府對政府（G2G）的形式進口煤炭，並供應煤炭給國營發電商和民間的火力發電廠。」這封信寄給所也公用事業單位、聯邦及各邦的高級能源官員，包括聯邦煤炭部部長和Coal India董事長。

由於預估的電力需求增加，印度煤炭吃緊情況預料在3季進一步擴大，引發民眾擔憂屆時將大範圍停電。 根據信函，之前幾乎各邦都指出，各自進行多次煤炭進口招標將導致混亂，將尋求透過Coal India集中採購。