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電池金屬多頭市場暫告終？高盛警告鈷鋰鎳將跌價

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛預測，電池的金屬原料因供應過剩，將面臨價格下跌。圖為鈷礦開採。路透
高盛預測，電池的金屬原料因供應過剩，將面臨價格下跌。圖為鈷礦開採。路透

高盛集團表示，鈷、鋰和鎳這三大電池金屬的價格將在未來兩年下跌，此前，想要搭上綠能轉型的投資人投入資金的速度太快。

包括史諾登（Nicholas Snowdon）和萊伊（Aditi Rai）在內的高盛分析師在29日一份報告中表示：「投資人充分意識到電池金屬將在21世紀的全球經濟中扮演關鍵角色。然而，儘管這是個呈指數式成長的需求情況，我們預期電池金屬的多頭市場現在結束。」

高盛指出，這些金屬的長期展望依然強勁，不只因為電動車迅速獲採用，還因為投資人踴躍投入，但已導致供應過剩。

分析師群表示：「投資人資金湧入供應投資激增，這和長期電動車需求題材相關，基本上將現貨驅動的商品做為一種前瞻性股票（forward-looking equity）來交易。」

「基本面的錯誤定價結果產生龐大供應回應，遠超過需求趨勢。」

高盛表示，鋰價將「劇烈修正」，預料今年平均價格低於每噸54,000美元，低於逾60,000美元的現貨價格，2023年平均價會進一步跌至略高於16,000美元。

分析師預測，鈷價明年可能跌至平均每噸59,500美元，遠低於當前的約80,000美元；鎳價年底前可能上漲約20%至36,500美元，接著「基本面壓力」將再度讓其跌價。

不過分析師說，這些金屬價格在2024年之後可能再度飆漲。

高盛表示：「在這個十年的後半五年，這個供應過剩的階段終將播下電池金屬超級周期的種子。需求將更為持續激增，超越當前的供應成長。」

史諾登

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