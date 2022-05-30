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獨／顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／即時報導
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股三大指數上周五（27日）全面大漲，標普500指數全周漲幅更達6.6%，創下2020年11月來最佳單周漲幅，也擺脫連跌七周的頹勢。經濟數據證明消費需求依舊旺盛，而通膨正有降溫跡象，激起逢低進場的買氣。不過，由於經濟衰退的陰影未除，多數投資人仍不敢斷言美股已是底部。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電和大陸要聞：

標普500大漲2.5% 收復5月失土

標普500指數上周五大漲2.5%，在5月剩下一個交易日之前收復本月全部失地。道瓊上漲575點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，一周下來各漲5.8%和6.5%。臨近美國國殤節周一休市的長假，交投較平日清淡。

費城半導體指數上周五乘勢大漲4%，台積電ADR大漲3.1%，周線各漲8.1%和3.3%。費半創下3月18日來最大周線漲勢，台積電ADR則擺脫連八周頹勢，較台北交易股票溢價3.7%。

美股上周大漲，反映美國消費仍然強旺，而隨通膨降溫，聯準會（Fed）或許在下半年會暫緩升息腳步。上周五公布的4月實質個人消費支出增加0.7%，是三個月來最大增幅；Fed偏好的通膨指標4月核心PCE平減指數年增4.9%，低於前一個月的5.2%。

上海祭出一系列新計畫重振經濟

為了重振受這波疫情封控衝擊的經濟，上海市周日宣布推出一系列措施，包括為企業提供減費退稅、允許所有各行業企業自6月復工復產等。

根據上海市周日發布的《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，這一金融中心還將加快房地產項目審批，全力推動在建項目復工復產和新項目開工建設。同時，上海年內還將新增非營業性客車牌照額度4萬個，並減微部分乘用車購置稅，置換純電動汽車的個人消費者也將獲得補貼。

北京從周日起放鬆一些地區的出行限制措施，此前市政府表示疫情已得到控制。上海的總病例數繼續下降。

戴琪證實：美台展開經貿新協商

美國貿易代表戴琪接受日經新聞訪問表示，她預期將在夏季中之前，開始協商印太經濟架構（IPEF），並且不會以11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會為完成談判的期限。她也說，已和台灣展開貿易暨投資架構協定（TIFA）以外的雙邊磋商，尋求再度大幅深化與擴大美台關係的方式。

日經新聞29日刊出訪談戴琪的內容。戴琪被問到是否在夏季前開始協商IPEF時表示：「我認為計畫大致上就是這樣，我們已為我們的官員描繪出未來幾周的路線。」她也否認以11月APEC峰會為IPEF完成談判的期限。

戴琪在被問到美國是否計劃與台灣展開TIFA之外的新雙邊磋商時，她回答：「我想我們已經在做了。我們正針對如何深化和擴大進行對話，並進行探索。」

美大型零售商急著清庫存

美國大型零售業者去年因消費需求激增，加上運輸瓶頸嚴重，因而急於累積庫存，甚至不惜租船運貨，但現在反而面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。這也意味著零售商可能祭出超優惠折扣，消化龐大的存貨。

彭博資訊的數據顯示，標普500消費類股指數涵蓋的大型零售業者，存貨總額比一年前激增448億美元，增幅達26%，使沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等業者的倉儲費用增加，Gap更降價求售，衝擊獲利。

花旗研究追蹤截至22日止的18家零售商上季財報後發現，美國平均零售庫存的成長腳步快過銷售成長，更有11家業者的庫存成長率超過零售成長率十個百分點，差距為18個月以來最大。彭博資訊分析師指出，「及時庫存心態現在已被打破，因此零售業者的庫存遠超過以往」。

供應緊張推動油價五周連漲

原油價格連續五周上漲，收於3月初以來最高，隨著美國進入夏季駕車出行高峰，燃油庫存持續呈現緊張跡象。

西德州中級原油（WTI）結算價超過115美元，隨著假期駕車出行高峰的到來，由於汽油庫存處於2014年以來季節性最低水平，駕車者正面臨成本的飆升。紐約汽油期貨結算價自3月16日來首次突破每加侖4美元。

7月交割布蘭特原油原油期貨上漲2.03美元，結算價報每桶119.43美元。

美國銀行（BofA）在最新研究報告中指出，如果俄羅斯石油出口大幅縮減，布蘭特原油價格有可能漲破每桶150美元。

美國 上海

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