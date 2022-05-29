研究認證「好市多業績」靠亞洲人買爆！抗通膨必備珍奶雪糕、辣椒脆片

摘要 1. 亞裔消費者，正從美國小眾消費市場躍居主流。市調專家指出，這有望成為推動零售商的長期動能。若能滿足需求，賣方有利可圖。 2. 亞裔人口是美國成長最快速的族群，而且擁有最高的家庭收入中位數，購買力強大。好市多的典型顧客，就是介於35歲至44歲的亞裔已婚女性。 3. 亞洲經典家鄉味成為美國好市多熱賣產品，如榴槤、臘腸等。一位來自四川的消費者，自創辣醬品牌Fly By Jing，直接賣進好市多銷售。

知名美式賣場好市多（Costco）公布最新財報，2021年度營收年增16％，達到526億美元（約合新台幣1.5兆元）表現亮眼，比預期多出10億美元。

雖然，受到運費和勞動力成本飆升影響，好市多上季毛利率略降約1個百分點；前一週公布的沃爾瑪（Walmart）、Target財報，同樣顯示通膨侵蝕利潤，導致經濟衰退疑雲再起。

不過，好市多的背後，卻有一群「潛力消費者」，助攻它在通膨下長期成長。財經媒體CNBC揭露，這群金主就是亞裔美國人，甚至，也有望成為其他零售商的機會。

「過去的小眾市場，有機會成為美國未來的核心主流，」消費者情報公司尼爾森愛科（NielsenIQ）的多元化行動負責人葛菈漢（Kymberly Graham）指出，如果滿足亞裔消費者的需求，這塊市場將有利可圖。

亞裔是好市多常客，擁有近新台幣4千億元消費潛力

在美國，沃爾瑪的典型顧客，是一年賺8萬美元的59歲白人女性；Target則更年輕，是39歲的已婚白人女性，家庭年收入8萬美元。

但好市多的典型顧客，是誰？

市調公司Numerator用數據告訴我們答案：她們是「亞裔」已婚女性，年收入超過12.5萬美元，年齡介於35歲至44歲之間，擁有四年制大學或更高學位。她每2周至3周到好市多購物一次，每次平均消費114美元。

在好市多的消費群中，亞裔占比高達11.9％，甚至超越亞裔占美國人口總數的7％。

根據皮尤研究中心統計，亞裔人口，是美國成長最快速的族群，家庭收入中位數也是最高，購買力強大。尼爾森愛科分析，其消費潛力達130億美元（約新台幣3,814億元）。

此外，亞裔家庭人數通常較多，所以偏好大批購買商品、尋找便宜貨，選擇到會員制量販店購物的可能性，比一般美國人高出一倍以上。

就愛家鄉味！亞裔鐵粉在好市多賣起食物

既然要鎖定亞裔消費者，就必須投其所好，關鍵就是他們懷念的家鄉味！

對幾家零售巨頭來說，多銷售主流的平價泛用品；反而是小型亞洲商店，吃下家鄉味的利基市場，如韓國超市H Mart（韓亞龍）、大華超級市場（99 Ranch Market）、或印度超市Patel Brothers等。

好市多卻搶先看到商機，例如東南亞的熱帶水果。出生於香港的Wendy Leung，今年4月走進洛杉磯的好市多，竟然看到東南亞最具代表性的水果榴槤，一盒又一盒擺滿架上，讓她又驚又喜！她告訴《CNBC》：「我注意到最近出現越來越多亞洲食物，榴槤也變成主流了。」

節日商品，又是另一個機會。一位在克利夫蘭大都會區的民眾Cindy Zhou表示，近幾年，黑糖珍奶雪糕、臘腸、蠔油等經典食品，不時出現在貨架上。在不可錯過的重要亞洲節日，如中秋節、農曆新年，好市多也會販售佈置商品、月餅等代表性產品。

甚至，亞洲人乾脆將自己的家鄉食品，成功賣進好市多。來自四川的高靜（Jing Gao，音譯），創辦了中國辣醬品牌Fly By Jing。一開始，原是僅限於線上直銷的D2C業務，但老闆本人就是好市多鐵粉，順勢也向實體通路擴展。

今年2月，該品牌四川辣椒脆片終於在洛杉磯、夏威夷地區的好市多開賣，接連打入東北部、舊金山灣區、德州、太平洋西北地區。今年，預計將在洛杉磯首度推出紅油水餃。

「好市多這樣的大型零售商，迎合亞裔口味，再經過社群口耳相傳，成為它的成長動能，」NPD集團首席產業市場分析師柯恩（Marshal Cohen）表示。

參考來源：CNBC、Yahoo News

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