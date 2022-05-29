巴隆：兩原因 拜登近期難調降中國產品加徵關稅

在經歷新冠肺炎疫情、俄國入侵烏克蘭戰爭的驚滔駭浪之後，2018年美國時任總統川普對中國大陸發起的關稅貿易戰，被巴隆金融周刊（Barron's）評為「活死人」狀態，既不有效，但又很難停下，美國總統拜登近期不太可能取消或調降，對中國大陸進口產品所加徵的關稅，原因是政府內部有雜音，且有漫長程序要跑。

巴隆金融周刊引用BCA Research公司地緣政治分析師格特肯（Matt Gertken）的話說，在北京當局支持俄羅斯、鎮壓香港民主運動之下，現任的美國總統拜登沒有足夠的政治資本去取消這些關稅，而是蕭規曹隨，繼續沿用。

美國財政部長葉倫希望能夠部分鬆綁對中國大陸商品的進口關稅，把低階紡織品與高階科技產品分開對待，壓低美國的通膨壓力，但是美國貿易代表戴琪持續反對。

美國國務卿布林肯在26日發表的對中國大陸政策演說中，也呈現部份的鷹派姿態：「我們將捍衛和加強用以維護和平與安全、保護個人和主權國家的權利並使包括美國和中國在內的所有國家能夠共存與合作的國際法、協議、原則和機構機制。」

分析師指出，雖然這些關稅看起來沒有達到當初設立時想要的效果，供應鏈與工廠並未轉回美國，而是讓美國消費者去年多付出了810億美元購買大陸商品，但是要撤銷這些關稅，不僅拜登政府內部有雜音，程序上也有漫長的手續要辦。

這些關稅是基於美國貿易法「301條款」所施加，如果要撤銷，就要基於301條款所規定，重新審核檢討這些關稅，亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）副主任柯特勒（Wendy Cutler）指出，這樣的檢討流程要跑六到九個月。

而且，面對當前中國大陸因新冠疫情嚴厲封城造成生產斷鏈、俄國侵烏戰爭引發的能源與糧食供應危機，美對中國大陸的關稅貿易戰重要性顯得有如雞肋：彼得森國際經濟研究所估計，全面取消這些關稅可能使美國通膨少掉1.3個百分點，但是面對現今高達8.3%的通膨率，這樣的改善沒有關鍵作用。

因此，分析認為，華府對北京的貿易戰仍將持續下去，畢竟讓美國消費者買大陸進口的枕頭少付幾分美元，無法挽救遭封城重創的中國大陸經濟，也對拜登的政治聲望沒有改善。