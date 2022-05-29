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小摩：大陸封控對iPhone 14生產的衝擊 恐比預期嚴重

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
小摩預估，大陸封控對下一代iPhone的生產造成的衝擊，可能比業界預期還嚴重。路透
小摩預估，大陸封控對下一代iPhone的生產造成的衝擊，可能比業界預期還嚴重。路透

摩根大通（小摩）表示，中國大陸防疫封控措施讓製造業面臨許多問題，對蘋果下一代iPhone生產的衝擊，可能比業界預期還嚴重。

以楊威廉 （音譯）為首的小摩分析師說，他們對下一代iPhone產量的預測，比iPhone供應鏈業者的預期保守。小摩認為，iPhone 14和14 Pro將從8月初開始量產，高階14 Pro Max自8月底開始生產，並在9月初至中旬之間開始擴大產量。

彭博資訊日前報導，蘋果要求供應商今年生產約2.2億支iPhone，低於業界預期的iPhone產量將衝高至約2.4億支。

小摩預期，今年iPhone 14的產量將低於去年的iPhone 13，原因是總體經濟的不確定性，以及半導體成本升高和強勢美元可能拉高下一代iPhone的零售價。

小摩預估，今年下半年iPhone 14系列手機的產量為8,700萬支，去年同期iPhone 13的產量為9,000萬支。小摩說，這項預期反映了智慧手機需求疲弱及成本壓力。

半導體 iPhone

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