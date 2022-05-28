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Fisker曝光PEAR原來是SUV 還有來自鴻海的低價祕訣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
費斯克在IG發表的PEAR更清晰輪廓。圖／取自Fisker IG
費斯克在IG發表的PEAR更清晰輪廓。圖／取自Fisker IG

新創電動車品牌Fisker首款運動休旅車（SUV）即將於今年11月正式量產，但車迷更好奇的是第二款由鴻海代工的PEAR。Fisker創辦人及執行長費斯克（Henry Fisker）在IG透露PEAR更清晰的輪廓照，原來全稱為「個人電動車革命」的PEAR，也是一款SUV！

費斯克在IG重申，預定2024年上市的PEAR售價將低於29,900美元（新台幣87.6萬元），且重新定義如何生產平價車：「減少零件」，「簡化零件」。

在另一則IG，費斯克發布一個短影片，展示一個控制面板，附上的文字「看看撥上∕下的動作」，「儘管有供應鏈問題，看到生產零件進來真是太酷了！我們有很棒的供應商！感謝鴻海排除萬難！ 」

電動車 休旅車 鴻海

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