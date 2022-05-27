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高價引發需求毀滅 美國氮肥價格崩跌30%

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
即使肥料價格下跌，此刻的報價仍然比一年前高87％。路透
即使肥料價格下跌，此刻的報價仍然比一年前高87％。路透

肥料價格飆漲至歷史高點，對買家需求造成衝擊，也導致現貨價格崩跌多達30％。

彭博資訊報導，根據Green Markets的數據，6月佛州坦帕（Tampa）的銨態氮肥料現貨價格，已從上月的每噸1,425美元降至每噸1,000美元，跌幅達30%。

Green Market分析師Alexis Maxwell表示，需求毀滅（demand destruction）是肥料價格崩跌的原因之一。4月及5月肥料價格突破新高，導致東南亞等地區的買家不願以以這麼高的價格購買肥料；此外，費價價格回落，也反映歐洲天然氣價格在第2季下跌，使氨肥的成本下降。

然而，儘管肥料價格下跌，目前的水準仍比一年前高87％，且供應鏈問題依舊未解，持續對全球市場造成嚴重破壞。

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