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美股道瓊指數早盤漲逾200點 因通膨出現放緩跡象

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國上月通膨增速出現放緩跡象，帶動美股27日早盤開高走高。路透
美國上月通膨增速出現放緩跡象，帶動美股27日早盤開高走高。路透

美國上月通膨放緩激勵，美股三大指數27日早盤開高走高，道瓊工業指數漲236點或0.7%，可望終結周線連八黑的頹勢。那斯達克綜合指數更大漲逾2%；費城半導體指數勁揚2.16%、台積電ADR強漲2.5%。

美國商務部27日公布，聯準會偏好的核心個人消費支出（PCE）物價指數4月年增率為4.9%，低於3月的5.2%，顯示通膨儘管仍在高檔盤旋，卻已稍微減緩，帶動美股早盤上揚。

投資人持續關注零售業者的財報。美國連鎖美妝零售商Ulta Beauty獲利表現優於市場預期，激勵股價大漲近10%。服飾業者Gap下調財測後，股價應聲重挫8%。

紐約三大指數本周周線可望收紅。道瓊工業指數本周來上漲約4.9%，有望終結1923年來最長的連跌紀錄。標普500指數、那斯達克指數本周來均漲逾5%。在零售業者財報表現亮眼的激勵下，美股昨日（26日）大漲，大幅拉抬本周美股的表現。

美股 美國 通膨

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