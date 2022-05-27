Fed副主席：加密市場動亂可能成為發行數位美元的理由

在比特幣和乙太幣等加密貨幣大受歡迎、近幾年來紙鈔使用量減少之際，聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Leal Brainard）一直高分貝支持嘗試由政府發行數位貨幣。

MarketWatch報導，在加密市場近期的重大動亂導致廣泛使用的穩定幣TerraUSD大跌後，布蘭納德26日向眾議院金融服務委員會說明應該進行數位貨幣實驗的理由。

布蘭納德表示，實體貨幣是安全的法定貨幣，不會面臨Fed破產的風險，不同於Terra等私營數位貨幣。她說：「私營的穩定幣無法提供類似儲蓄保險的保護，不足以支持民眾對這些貨幣的信心。這些新型態的貨幣有可能無法維持其承諾的相對美元價值，那將會傷害消費者並產生廣泛的金融穩定性風險。」

布蘭納德並指出：「我們已見識過私營貨幣廣泛使用時的風險。在19世紀，私營紙幣發行商之間的激烈競爭導致了效率低下和詐欺，這些問題過於氾濫，導致當局必須發行統一的國家貨幣。」