美國4月個人消費支出穩健 通膨暫時回降

美國公布4月個人所得與實質個人消費支出（PCE）都穩健增加，且整體PCE平減指數升幅明顯縮小，顯示消費者的支出意願仍高，對經濟提供支撐，通膨至少暫時趨緩，預示聯準會（Fed）將維持「緩急有度」（restrictive）的緊縮速度。市場預期，Fed雖仍將在6、7月各升息2碼，但9月以後可能縮小升幅。

4月名目PCE比3月增加0.9%，高於預估的0.8%，比3月時的1.1%升幅僅小幅減緩。經過通膨調整後，實質PCE仍增加0.7%，符合預估，但比3月時的+0.2%明顯改善，且是3個月來最大增幅，主要是因為通膨率下降所致，而且產品與服務項目的支出都增加。

個人所得月增0.4%，略高於預估及3月時的0.5%增幅；但因通膨下降，實質所得反而增加。

4月整體PCE平減指數只比3月小幅上升0.2%，符合預估，但比3月的0.9%升幅劇降；比去年同期上升6.3%，略高於預估的6.2%略低，但比3月時的6.6%下降，凸顯通膨壓力稍降，主要是因為4月汔油價格回跌。

最受關注的核心PCE平減指數比3月上升0.3%，與預估及3月時的升幅相同；與去年同期相比則上升4.9%，符合預估，比3月時的5.2%升幅稍降。

經濟學者表示，PCE數據凸顯第二季消費支出仍然健康，因為就業強勁及累積儲蓄支持家庭支出。不過值得關注的是5月汽油價格又大幅回升，可能拉高通膨，並抑制消費支出。

目前聯邦資金期貨市場交易員對Fed今年的預期升息幅度稍稍下降；市場交易指標顯示，交昜商預期，今年12月聯邦資金利率區間為2.75%~3%的機率，由51%下降到27%，預期利率區間為2.5%~2.75%的機率則由35%上升到60%，顯示市場人士聚焦於Fed是否會因美國第1季經濟負成長，就縮小升息幅度。

另一方面，紐約聯邦準備銀行最新公布的每月消費者調查顯示，消費者預期未來5年的年均通膨率約3%，顯示消費者認為通膨將會隨著時間而退潮，目前的通膨震撼只是暫時性，長期間物價終將回降到穩定水準。