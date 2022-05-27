泰國揚言 可能與越南合力拉抬米價
彭博資訊報導，泰國總理帕拉育表示，泰國應和越南合力拉抬米價，強化兩國在全球市場的議價籌碼。
泰國政府發言人表示，這麼做將嘉惠泰、越兩國農民，協助他們減輕肥料成本增加、米價卻漲不動的痛苦。
越南農業與鄉村發展部次長陳清南（Tran Thanh Nam）26日會晤泰國官員，商議雙方合作架構。
在兩大稻米出口國揚言合力拉抬米價，正值全球糧食保護主義高張、通膨火焰正熾之際。市場正擔心，印度在祭出小麥和砂糖出口管制之後，可能接著限制稻米出口，這將在全球糧食市場再掀波瀾，加劇因俄烏戰爭而狂飆的糧食價格漲勢。
報導指出，泰國目前尚未考慮限制稻米出口，但希望趁糧食進口國爭先恐後鞏固穀物供應的時機獲利。
稻米因為產量和庫存充裕，是目前價格尚稱平穩的主食穀物之一，否則在俄烏戰爭已刺激小麥、玉米等穀物價格狂飆的情況下，全球糧食危機可能更嚴重。
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