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日出口面貌轉變：化妝品和公仔夯 水果有台港粉絲捧場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本出口面貌轉變，20年前以電視和其他電器為大宗，現在是化妝品和公仔。美聯社
日本出口面貌轉變，20年前以電視和其他電器為大宗，現在是化妝品和公仔。美聯社

20年前，日圓狂貶到當前水準時，日本的出口以電視和其他電器為大宗，時至今日，日本製產品的代表變成化妝品和公仔。

日經報導，每當日圓走弱，以重工業為首的日本出口型產業都會成為關注焦點，但他們已逐漸把工廠搬到海外去，日本出口面貌因此有了重大改變，食品和日常用品的成長幅度最大。

資生堂總裁魚谷雅彥說，日企以前會遷廠海外以因應匯率變化，但「對化妝品來說，安全和放心是絕對必要的」，所以生產中心設在日本境內比較好。該公司2019年在日本栃木縣蓋了時隔36年的首座工廠，後來又陸續在大阪和福岡縣建立新設施，以便向海外銷售正宗的「日本製」商品。

根據日經，日本出口的大贏家還包括茶葉，出口數量在20年間增加14倍；化妝品增加了近12倍；水果則增加6.6倍，主要歸功台灣和香港的粉絲捧場。

日本農產品在2011年福島核災時聲譽受損，但已經恢復過來，2021年的出口首度突破1兆日圓。中國大陸將日本米當成餽贈用的禮物，需求日漸成長。

另因日本動漫在海外大受歡迎，日本玩具的出口近年來成長2.6倍。

總部在東京的玩具供應商Bandai Spirits決定在靜岡蓋新廠生產鋼彈系列模型。亞洲國家雖因廉價勞力成為玩具生產重鎮，但該公司表示，考慮工程師的聘用、模具的保管，以及「日本製」的吸引力，他們很難到海外生產。

不管是過去還是現在，日本的出口仍以汽車最具價值。不過，日本出口總值20年來成長了60%，汽車出口的價值卻僅增加22%。出口數量則減少10%。此一趨勢似與汽車製造商過去為因應日圓升值而將生產外移有關。

部分經典的日本製產品下滑，包括電視和其他視訊設備的出口在過去20年大跌76%，音訊設備銳減83%，辦公設備下降54%，摩托車少43%。

日本 化妝品 福島核災

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