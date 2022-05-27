農機具大廠Deere推出「類蘋果」訂閱服務 盼提振獲利

美國農用機具大廠強鹿（Deere）販售曳引機和其他設備給農民已長達數十年之久，正向科技業者蘋果公司（Apple）學習，推出結合最先進硬體、軟體和訂閱模式的新服務，希望取得經常性收入以推動營收成長。

在全球糧食生產者持續減少和人口續增之際，Deere與競爭對手紛紛研發配備最新軟體、可蒐集大量數據的自駕農用設備，並將所有的這些轉換成蘋果之類科技業者長期以來享有的經常性收入。Deere在內的工業產品製造商都對這類穩定收入豔羨不已。

Deere新興技術部主管桑切斯接受路透訪問時說：「我們能研發出愈多技術，讓農民不必花大錢投入肥料和人力，就能提高生產力，對大家都更有利。」他表示，投資研發自動化高馬力設備是個開端，下一步是讓農機設備利用衛星影像和土壤數據來耕種。

不過，新型曳引機定價50萬美元。自動化功能還將另外販售。Deere的主管告訴分析師，該公司設備將大致保持銷售點（POS）模式，但自動化解決方案將整合軟體即服務（SaaS）模式。

Deere副財務長傑普森說：「儘管可能要花上好幾年才能建立經常性收入的根基，但自駕農機具解決方案將能帶來經常性收入。」

聚焦機械領域的貝恩資本（Bain）合夥人史泰柏表示，經常性收入模式有助重型機械製造商拓展財源。以Deere的案例來看，利用訂閱服務，不論是銷售或出租自駕曳引機，都能提高Deere的獲利率。