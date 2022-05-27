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怕錯過好行情 美屋主急入市 房源供應和降價求售比均增

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
怕錯過好行情，美國的屋主急於掛牌進場，新房源供應大增 。美聯社
怕錯過好行情，美國的屋主急於掛牌進場，新房源供應大增 。美聯社

抵押貸款利率大幅上揚導致房屋銷售突然下滑，美國的屋主急於在房市突然降溫之前進場，使待售房屋的供應大增，降價求售比達到2019年10月以來最高。在此同時，美國紐約聯邦準備銀行周四發布報告說，大多數消費者仍然認為當前的通膨衝擊只是暫時的，長期而言，物價漲幅不大且將維持穩定。

Realtor.com匯整數據發現，美國上周待售房屋數與去年同期相比大增9%，是2017年開始追蹤該指標以來最大。

房仲業者Redfin也表示，在止於5月15日的四個星期裡，新房源的增速幾乎是一年前的兩倍。

Redfin的首席經濟學家Daryl Fairweather說：「抵押貸款利率上揚導致房市發生變化，賣家急於在需求進一步減弱之前找到買家。

房市顯有疲軟之態，4月的成屋待完成銷售比3月減少了將近4%。

根據Redfin周四撰寫的報告，截至5月22日的四周裡，幾乎每五位賣家就有一位降價。其他衡量房市火熱程度的指標，包括在市場掛牌求售的時間，以及成交價高於開價比，也都遇到停滯期。

另外，紐約聯準銀行調查證實，儘管短期通膨預期上升，但消費者預期，未來五年物價的平均漲幅只有大約3%。研究人員說，這表示消費者認為近期的價格飆漲現象會隨時間的推移降溫。

在紐約聯準銀行總裁John Williams被列為共同作者的部落格文章裡，研究人員說，「短期通膨預期雖繼續呈現升勢，但中期通膨預期在過去幾個月似已進入平台期，而長期通膨預期依然相當穩定」。

不過，研究人員指出，「令人驚訝的是，消費者的中期通膨預期存在分歧」。認為三年後會是高通膨和低通膨（甚至是通縮）的受訪者比率雙雙上升。

通膨 美國 紐約

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