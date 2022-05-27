快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經直擊鳳凰城台積電：在美工程落後缺工卡在3大問題

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在美國人力短缺的情況下，人生地不熟的台積電嚴重缺工，也難找人才。路透
在美國人力短缺的情況下，人生地不熟的台積電嚴重缺工，也難找人才。路透

台積電（2330）和英特爾（Intel）同時在亞利桑納州鳳凰城大興土木，闢建最先進的晶圓廠。日經深入報導指出，在美國人力短缺的情況下，人生地不熟的台積電嚴重缺工，也難找人才。

日經報導，鳳凰城南非相距80公里之遙的兩地，北面是台積電斥資120億美元興建的晶圓廠區，南面英特爾有42年歷史的廠區，也砸下200億美元擴廠。不過，光是找足建廠的工人就不容易，在夏天均溫攝氏38度的亞利桑納州，營造業缺工一直是常態。

日經早先已報導，台積電原訂在9月以前開始入駐晶片生產設備，不過由於工程耽延，已開設備進場的時程延到明年第1季。台積電發言人告訴日經，目前投人的承包商美、台都有，每天超過6,000人在現場工作，2024年生產的時間表不變。

找營造工人難，找半導體人才也很困難。英特爾在當地歷史悠久，赫赫有名，是美國工學院學生最嚮往的企業。當地的亞利桑納州立大學（ASU）有全美最大的工學院，學生將近2.7萬人，英特爾員工也以ASU畢業的居多。

亞利桑納工學院院長Kyle Squires告訴日經新聞，他們和英特爾淵源已久，台積電要吸引該校學生並不容易。

消息人士向日經新聞透露，由於在美國徵才不易，台積電也開始在台灣招募人手前往美國。

知名度不及英特爾，台積電在美國也不具備薪資上的優勢。據徵人平台Glassdoor統計，在美國受聘的台積電工程師一年薪酬約為118,000美元，英特爾則超過128,000美元。矽谷為軟體工程師提供薪酬更高，平均年所得在156,000美元。

台積電面臨的另一個障礙是文化，據日經訪問供應商和從前或目前的員工發現，台積電工時長、管理嚴格、強調紀律和等次，「軍事化的公司文化」讓不少人視為畏途。

台積電 美國

延伸閱讀

業內：2024年代工產能或過剩 台積電重新評估擴產計劃

英特爾：芯片製造設備交貨時間大幅拉長 短缺問題將持續至2024年

基辛格：晶片設備交貨拉長

美企主管大買自家股票 星巴克、英特爾CEO也在列

相關新聞

日經直擊鳳凰城台積電：在美工程落後缺工卡在3大問題

台積電（2330）和英特爾（Intel）同時在亞利桑納州鳳凰城大興土木，闢建最先進的晶圓廠。日經深入報導指出，在美國人力...

傳美國計畫與台舉行經貿對話 議題與印太經濟架構相似

彭博資訊援引知情人士的說法報導，美國和台灣正計畫宣布進行加深經濟合作的磋商，會談將側重於加強經濟合作和供應鏈的穩定性，但...

博通610億美元買下VMware 今年第二大併購案

晶片大廠博通公司（Broadcom Inc）將以610億美元左右現金與股票併購雲端運算業者威睿（VMware Inc），...

怕錯過好行情 美屋主急入市 房源供應和降價求售比均增

抵押貸款利率大幅上揚導致房屋銷售突然下滑，美國的屋主急於在房市突然降溫之前進場，使待售房屋的供應大增，降價求售比達到20...

原油續漲 美燃油庫存趨緊 銅鋁三連跌 陸疑慮加深

原油期貨價格連續二日走高，反映金融市場普遍上漲，且美國原油和汽油庫存在夏季駕車出行季節來臨前出現持續減少的跡象。銅價和鋁...

戴爾營收優於預期 重返辦公室帶動商用PC需求

戴爾（Dell Technologies）上季營收超越分析師預期，反映企業用PC和網路硬體產品需求強旺，可見隨員工重返辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。