日經直擊鳳凰城台積電：在美工程落後缺工卡在3大問題

台積電（2330）和英特爾（Intel）同時在亞利桑納州鳳凰城大興土木，闢建最先進的晶圓廠。日經深入報導指出，在美國人力短缺的情況下，人生地不熟的台積電嚴重缺工，也難找人才。

日經報導，鳳凰城南非相距80公里之遙的兩地，北面是台積電斥資120億美元興建的晶圓廠區，南面英特爾有42年歷史的廠區，也砸下200億美元擴廠。不過，光是找足建廠的工人就不容易，在夏天均溫攝氏38度的亞利桑納州，營造業缺工一直是常態。

日經早先已報導，台積電原訂在9月以前開始入駐晶片生產設備，不過由於工程耽延，已開設備進場的時程延到明年第1季。台積電發言人告訴日經，目前投人的承包商美、台都有，每天超過6,000人在現場工作，2024年生產的時間表不變。

找營造工人難，找半導體人才也很困難。英特爾在當地歷史悠久，赫赫有名，是美國工學院學生最嚮往的企業。當地的亞利桑納州立大學（ASU）有全美最大的工學院，學生將近2.7萬人，英特爾員工也以ASU畢業的居多。

亞利桑納工學院院長Kyle Squires告訴日經新聞，他們和英特爾淵源已久，台積電要吸引該校學生並不容易。

消息人士向日經新聞透露，由於在美國徵才不易，台積電也開始在台灣招募人手前往美國。

知名度不及英特爾，台積電在美國也不具備薪資上的優勢。據徵人平台Glassdoor統計，在美國受聘的台積電工程師一年薪酬約為118,000美元，英特爾則超過128,000美元。矽谷為軟體工程師提供薪酬更高，平均年所得在156,000美元。

台積電面臨的另一個障礙是文化，據日經訪問供應商和從前或目前的員工發現，台積電工時長、管理嚴格、強調紀律和等次，「軍事化的公司文化」讓不少人視為畏途。