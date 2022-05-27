原油續漲 美燃油庫存趨緊 銅鋁三連跌 陸疑慮加深

原油期貨價格連續二日走高，反映金融市場普遍上漲，且美國原油和汽油庫存在夏季駕車出行季節來臨前出現持續減少的跡象。銅價和鋁價三連跌，現貨金價跌幅收窄，美國經濟數據好壞參半之際，投資人評估聯準會（Fed）升息前景。

原油期貨價格二連漲

隨著股市上漲和美元下跌，西德州中級原油（WTI）期貨10天來結算價首次超過每桶114美元。

7月交割WTI期貨上漲3.76美元，結算價報每桶114.09美元；7月交割布蘭特原油期貨上漲3.37美元，結算價報每桶117.40美元。

基本金屬下跌

隨著對中國大陸經濟成長的疑慮加深，銅和鋁在倫敦市場連續三天下跌，鋅價和錫價亦挫。

大陸國務院總理李克強周三針對經濟發出了迄今為止最嚴厲的警告。他說，經濟面臨的困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大，需要降低失業率。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價跌0.2%，結算價報每噸9,353美元，盤中一度下跌1%； 鋁價下跌0.3%，鋅價和錫價均下跌；鎳價上漲1.5%。

貴金屬跌幅收窄

現貨黃金價格跌幅收窄，紐約時間下午4:02，現貨黃金下跌0.1%至每英兩1,851.99美元，之前一度下跌0.7%。

紐約商品交易所8月黃金期貨上漲0.1%，結算價報1,853.90美元；現貨白銀、鈀金和白金價格均走高。