台積電ADR漲0.7% 隨費半上揚 較台北交易股票溢價4.3%

台積電ADR周四（26日）漲0.65%，較台北交易股票溢價4.3%，日月光和聯電各漲逾2%；費城半導體指數攀揚3.87%。

美股三大指數續漲，道瓊工業指數大漲逾500點，那指勁揚2.7%，零售業者發布樂觀的獲利預估，和聯準會（Fed）激進升息的疑慮緩解，這兩項因素提振投資人的進場信心。

道瓊工業指數大漲516.91點，或1.61%，收在32,637.19點；標普500指數漲79.11點，或1.99%，報收4,057.84點；那斯達克綜合指數勁揚305.91點，或2.68%，收報11,740.65點。

台灣加權股價指數昨跌135.2點收在15,968.83，失守萬六大關。台積電跌1.91%收報514元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 102.08 2.97 98.6 3.52

中華電 CHT 126.88 1.58 127.5 -0.49

台積電 TSM 536.15 0.65 514 4.31

聯電 UMC 50.85 2.13 49.4 2.93

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據