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美元回落 市場縮減Fed緊縮幅度的預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%，報101.84。路透
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%，報101.84。路透

美元周四下跌，因市場考慮聯準會（Fed）是否可能在今年下半年放緩甚至暫停緊縮周期，如此將削弱美元的避險吸引力。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%，報101.84。

Fed周三公布的5月會議紀錄顯示，大多數與會者認為，為對抗通膨，6月和7月的政策會議上均升息50個基點可能是合適的。他們認為，通膨已成為美國經濟表現的一個關鍵威脅。

會議紀錄顯示，許多與會者認為，迅速升息將使Fed在今年下半年能夠評估緊縮政策的效果。

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「市場對於Fed不會過於激進收緊貨幣政策變得更加樂觀，我們看到的一些風險資產的拋售可能有些過頭了，特別是股票。」

他說：「這推動了風險資產的小幅上漲，對風險交易非常有利，而這實際上對美元是不利的。」

周四公布的數據證實，美國經濟第1季萎縮，受創紀錄的貿易逆差以及庫存增加速度較第四季略慢的影響。另一份報告顯示，上周美國初請失業金人數下降，顯示勞動力市場持續緊張。

歐元兌美元升值0.4%，至1.0719美元；美元兌日圓微跌0.01%，至127.155日圓。

英鎊兌美元一度升至三周高位1.26165美元，英國宣布對石油和天然氣生產商的利潤徵收25%的暴利稅，同時為難以支付飆升的能源帳單的家庭提供150億英鎊(189億美元)的支持。英鎊兌美元尾盤微升0.1%，至1.2596美元。

Fed 美國 通膨

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